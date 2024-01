Sarah Connor überrascht mit neuem Look – Reaktion der Fans spricht Bände

Heidi Klum, Helene Fischer und Sarah Connor haben einiges gemeinsam. Alle drei deutschen Frauen sind schon seit Jahren unfassbar erfolgreich und ihren Namen kennt jeder. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die Powerfrauen miteinander verbindet.

Alle drei Damen haben auch die gleiche Haarfarbe, nämlich blond. Doch Sarah Connor tanzt nun aus der Reihe. Die Sängerin hat eine kleine Typveränderung vorgenommen.

Sarah Connor nicht mehr komplett blond

Der Stern von Sarah Connor ging 2001 mit der Single „Let’s Get Back to Bed – Boy!“ auf. Seitdem kennen und lieben ihre Fans die Pop-Ikone. Und die Sängerin blieb bislang nicht nur ihrer Musik treu, sondern auch ihren blonden schulterlangen Haaren. Doch nun ist damit Schluss, die Künstlerin brauchte nach all den Jahren offenbar mal eine optische Veränderung.

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 43-Jährige ihre neue Frisur erstmals. Eingemummelt in eine dicke schwarze Jacke nimmt sie die Kapuze ab und zeigt ihren dunklen Ansatz in einem streng nach hinten gebundenem Zopf. Die Augenbrauen sind in demselben Farbton und lassen die grünen Augen der Musikerin im Sonnenlicht erstrahlen.

Fans sind begeistert

Das allererste Mal ist es dann doch nicht, dass Sarah Connor plötzlich dunkler auf dem Kopf ist. Bereits 2012 färbte sie ihre Haare braun. Dieses Mal ist die Transformation jedoch nicht ganz so krass. Denn wie auf einem weiteren Instagram-Bild zu sehen ist, hat der Friseur ihr ein Balayage verpasst. Heißt: Nur der Ansatz ist dunkler, während der weitere Farbverlauf bis in die Spitzen immer blonder wird.

Und die Reaktion der Fans fällt eindeutig aus. „Wie gut du aussiehst und die dunklen Haare stehen dir mega“, „Richtig schick deine Frisur“ oder „Bitte lass die Haare genauso im Sommer“, sind nur einige von vielen Kommentaren unter dem Beitrag.