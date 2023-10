Aldi mit irrem Schild an der Kasse – Kunden entsetzt! „Wer leckt das freiwillig an?“

In Supermärkten und Discounter-Filialen können Kunden eine Menge falsch machen. Und viele dieser Fehltritte und Regelverstöße sind obendrein ekelig. Da gibt es zum Beispiel jene, die vor der Auswahl alle Tomaten anfassen, um deren Festigkeit zu prüfen, und sie dabei selbst andötschen. Und dann gibt es die Probe-Esser, die Weintrauben abpflücken und futtern, um zu kontrollieren, wie süß die Früchte sind. Und dann gibt es auch noch Kunden, die Parfüm- und Duschgel-Flaschen öffnen, um daran zu schnüffeln.

Doch ein Verstoß, der jetzt offenbar bei Aldi ein großes Thema ist, schlägt dem Fass den Boden aus. Denn jetzt wird es mal so richtig ekelhaft. Auf der Instagram-Seite „Notes of Germany“, die kuriose Zettel und Aushänge sammelt, ist ein Hinweisschild aufgetaucht, das allem Anschein nach aus einer Aldi-Filiale in Schweighofen (Rheinland-Pfalz). Schon beim Lesen wird manchem User übel.

Aldi bittet: Geldscheine nicht anlecken!

Auf dem DIN A4-Zettel, der an der Aldi-Kasse ausgehängt ist, heißt es: „Sehr geehrte Kundschaft. Die Grippe-Saison beginnt wieder. Bitte sehen Sie davon ab, Geldscheine beim Bezahlen abzulecken! Vielen Dank.“ Unten an der Kasse hängt dieselbe Bitte noch einmal auf Französisch. Immerhin lässt sich dieser Umstand leicht auflösen: Schweighofen liegt unmittelbar an der Grenze zu Frankreich.

Doch das eigentliche Thema bleibt gleichermaßen ekelig wie rätselhaft. Geldscheine ablecken? Im Ernst? Wahrscheinlich ist eher gemeint, dass die Aldi-Kunden die Geldscheine nicht mit zuvor angeleckten Fingerspitzen aus dem Portemonnaie zupfen sollen.

Eine ähnlich gelagerte Bitte hatte kürzlich erst Rewe in einem Supermarkt an seine Kunden herangetragen. Da ging es darum, Pfand-Bonds nicht in den Mund zu stecken (>>> hier mehr dazu).

Die Kommentare unter dem Social-Media-Post bei „Notes of Germany“ gehen auf jeden Fall alle in die gleiche Richtung. „Oh Gott, ich glaub, ich muss mich nur bei dem Gedanken schon übergeben“, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer meint: „Bargeld ist das Schmutzigste an Gegenständen, die durch unsere Hände gehen – wer leckt das freiwillig an !? Eine Userin bestätigt die bereits geäußerte Vermutung: „Da war ich heute Morgen auch einkaufen … da ich mich gewundert habe, ob es Leute gibt, die am Geld lecken, habe ich nachgefragt … es geht darum, dass die Leute die Finger lecken, um die Scheine besser zu fassen.“ Und ein weiterer User ergänzt: „Das ähnliche Prinzip, wie manche Menschen ihre Finger anlecken, um Zeitschriften oder Zeitungen umzublättern. Oder den Parkschein im Parkhaus im Mund transportieren. Große Rätsel der Menschheit.“