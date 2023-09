Aldi: Alles aus! „Heißeste Kassiererin“ Elaine ist wieder Single

Traurige Nachrichten von „Deutschlands heißester Kassiererin“ Elaine Victoria!

Vor zwei Jahren arbeitete Elaine noch an der Aldi-Kasse. Doch ein Video auf TikTok änderte alles: Die damals 18-jährige Blondine begeisterte die Massen in den sozialen Netzwerken – ihr Aldi-Video wurde bis heute mehr als 41 Millionen mal angeklickt.

Sie startete als Influencerin durch, heiratete TikTok-Star „JamooTV“ – alles schien perfekt. Bis jetzt.

Aldi: „Heißeste Kassiererin“ wieder Single

270.000 Follower hat Elaine auf Instagram, auf TikTok sogar 1,7 Millionen. Die Social-Media-Karriere der 20-Jährigen ging steil bergauf. Da ist es nicht verwunderlich, dass „Deutschlands heißeste Kassiererin“ auch ihre große Liebe in der Influencer-Szene fand – Jamal Edin El-Bahri (25), besser bekannt als JamooTV, mit 5,7 Millionen Follower eine absolute TikTok-Größe.

Es hätte alles nicht schöner sein können. 2022 folgte sogar die Hochzeit des Paares – doch schon jetzt ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Wie Elaine in einer Instagram-Story bestätigte, ist es zwischen ihr und Jamal vorbei: „Ich werde mich einmal und danach nie wieder zu diesem Thema äußern. Ich und Jamal sind getrennt.“

„Ich liebe diesen Menschen“

Dabei ist es ihr wichtig, aus der Luft gegriffene Spekulationen sofort im Keim zu ersticken. „Nein, es wurde keiner betrogen“, zitiert „Bild.de“ aus Elaines Statement. Stattdessen sei die psychische Gesundheit der 20-Jährigen der Grund für das Beziehungs-Aus.

„Ich habe Schluss gemacht, weil ich mentale Probleme habe und das schon länger. Jamal hat das wirklich lange mitgemacht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar“, heißt es von Elaine. „Ich liebe diesen Menschen noch genau wie am ersten Tag. Aber ich muss erst mal lernen, mit mir selber klarzukommen.“

Elaines Ex: „Ich mache echt was Heftiges durch“

Ebenso emotional klingt Jamoos Erklärung zur Trennung, die er sichtlich aufgewühlt in einem Livestream abgab: „Was soll ich sagen? Es ist so, wie es ist. Am Ende des Tages hat man vielleicht seine ganze Liebe einer falschen Person gegeben. Manchmal verkackt man halt im Leben. Ich komme damit nicht klar, weil ich die Welt nicht mehr verstehe, sag ich euch ehrlich. Ich mache echt was Heftiges durch.“

Ihm zufolge sei die Beziehung daran gescheitert, dass es Elaine und ihm schlichtweg nicht gelungen ist, alle Probleme in ihrer Ehe als gemeinsames Team zu lösen.