Aldi: „Heißeste Kassiererin“ mit Total-Verwandlung – „Katastrophe“

Nur zwölf Sekunden brauchte es, um die mittlerweile 20-jährige Elaine Victoria im Netz berühmt zu machen. Auf der Plattform TikTok lud sie ihre Kurzvideos hoch – und das damals noch von ihrem Arbeitsplatz hinter der Aldi-Kasse aus.

Schon längst arbeitet die junge Hamburgerin nicht mehr bei Aldi Nord. Mittlerweile schimpft sich Elaine Victoria Influencerin, ist auf den roten Teppichen zu Gast und bereist die Welt. Bislang war sie dabei immer mit einer blonden Prachtmähne zu sehen – doch von der hat sie sich jetzt verabschiedet. Zum großen Unmut ihrer Fans.

So dürfte die einstige Aldi-Kassiererin noch vielen in Erinnerung geblieben sein. Foto: TikTok/Elaine Victoria

Aldi: Elaine Victoria kaum wiederzuerkennen

Hätte die Hamburgerin das Foto nicht auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet, hätte man die ehemalige Aldi-Mitarbeiterin wohl nicht wiedererkannt. Denn aus der Blondine ist eine Brünette geworden. Wie ein Verwandlungsvideo bei TikTok zeigt, hat sich Elaine Victoria ihre Haare, die ohne Extensions gerade mal Long-Bob-Länge haben, zunächst dunkelbraun färben lassen. Im zweiten Schritt hat sie dann wieder mithilfe von Extensions in Sachen Haarlänge nachhelfen lassen. Immerhin ist die Prachtmähne geblieben.

Für ihre Verwandlung ist Elaine Victoria sogar extra zu einem Friseur nach Stuttgart gereist. Seine Haare mag man als Frau ja bekanntlich auch nicht jedem anvertrauen. Doch wenn es nach den Fans der jungen Influencerin geht, hätte sie sich das Geld dafür wohl sparen können.

Fans sind sich einig: „Blond ist besser“

Ob bei TikTok oder bei Instagram: Die Meinung der Fans zur neuen Haarpracht der 20-Jährigen ist eindeutig. „Bitte mach wieder blond“, „Blond ist besser“ oder „Braun ist so schlimm“, sind nur einige der harmloseren Kommentare. Andere Nutzer gehen mit der Influencerin dagegen deutlich härter ins Gericht: „Katastrophe“, wird etwa einer ihrer Follower deutlich.

Immerhin: Elaine Victorias Freund, der 24-jährige Influencer Jamoo, findet den neuen Look der ehemaligen Aldi-Mitarbeiterin super. „Viel besser, Schatz, egal, wer was sagt“, macht er unter ihrem neusten Instagram-Foto klar. Und das ist doch neben Elaines eigener Meinung alles was zählt…