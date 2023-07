Aldi: Amerikaner betritt deutschen Discounter – er fällt aus allen Wolken

Filialen des beliebten Discounters Aldi gibt es nicht nur in Deutschland. Auch in den USA ist die Kette sehr beliebt und ist im stetigen Konkurrenzkampf gegen Läden wie Walmart. Doch zwischen den beiden Ländern gibt es deutliche Unterschiede.

Das stellte jetzt ein Amerikaner fest, der erstmals in einem Aldi in Deutschland einkaufen war. Vor allem eine Sache begeistert ihn sehr.

Aldi: Amerikaner betritt deutschen Discounter

Über 160.000 Follower hat die Instagram-Seite „Nappifam“. Dort zeigen das deutsch-amerikanische Paar Louie und Mandy Nappi immer wieder, wie sehr sich das Leben in den USA und Deutschland unterscheidet. So wie jetzt bei einem Besuch in einem deutschen Aldi. Ehemann Louie ist Amerikaner und zum ersten Mal in seinem Leben in einer Filiale in Deutschland.

Auch interessant: Aldi trifft radikale Entscheidung – auf diese beliebten Produkte müssen Kunden jetzt verzichten

Was ihn direkt begeistert, sind die Einkaufswagen beim Discounter: „Was Louie verrückt findet“, beginnt Mandy das Video: „Als erstes: Seitengriffe – wie ein Fahrrad. Fährt vor- und rückwärts oder seitlich. Das ist verrückt. Wild“, so der Ami. Aber das ist noch nicht alles. Vorne am Einkaufswagen gibt es noch eine Separation. „Ich bin mir nicht sicher, für was das ist. Vielleicht für zerbreche Sachen“, so Louie. „Und dann noch dieses Teil hier. Dreht man um.“

Damit meint er die ausklappbare Vorrichtung unter dem Einkaufswagen für den Transport von Getränkekiste. Diese passen oft nicht in den gewöhnlichen Korb des Einkaufswagens. Viele Exemplare haben ein Bord zum Ausklappen, auf welcher du die Kisten ganz bequem unter dem Metallkorb abstellen kannst. Davon ist der Amerikaner ebenfalls beeindruckt. „Wow. Deutsche Erfindungen“, staunt er .

„Hier ist alles deutlich billiger“

Er kommt im Video noch einmal auf die Fingergriffe zurück. „So gemütlich“, freut sich der Amerikaner. Und als er noch die Preise im Aldi-Markt sieht, fällt er komplett vom Glauben ab: „Ich muss sagen, hier ist alles deutlich billiger.“ Aber auch, dass Wein verkauft wird oder es Parkplätze für Fahrräder gibt, überrascht ihn sehr.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren melden sich viele deutsche Follower zu Wort, die begeistert von der Reaktion des Amerikaners sind. „Es ist sein erstes Mal in Deutschland und ich finde, er ist super offen gegenüber diesen neuen Erfahrungen, nimmt die für uns typisch deutschen Sachen super an“, findet eine Frau. „Wofür der separate Teil im Einkaufswagen ist, weiß ich bis heute nicht“, gesteht eine andere Frau.

Mehr News für dich:

Und wie fällt Louies Fazit aus zu seinem ersten Besuch einer Filiale hier aus? „Deutschland Aldi. Geil“, so der Amerikaner.