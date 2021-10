Saturn, Metro, Edeka, Aldi und Co.: Preise steigen immer weiter in die Höhe – DAFÜR musst du jetzt besonders tief in die Tasche greifen

Nicht nur die Preise für Benzin steigen in ungeahnte Höhen. Auch bei Aldi, Edeka, Saturn und Co. müssen Kunden künftig sehr viel tiefer in den Geldbeutel greifen.

In Supermärkten wie Aldi oder Edeka werden jetzt ausgerechnet wichtige Lebensmittel immer teurer. Doch nicht nur das Essen, sondern auch einige mögliche Weihnachtsgeschenke werden in diesem Jahr deutlich mehr kosten als im Vorjahr.

Der nächste Wocheneinkauf bei Aldi, Edeka und Co. wird dich deutlich mehr Geld kosten. (Symbolbild) Foto: imago images/Westend61, imago images/Michael Gstettenbauer, imago images/Fotostand

Aldi, Edeka und Co.: Gesunde Ernährung immer teurer – Gemüse kostet deutlich mehr

„Früher war alles besser“, könnte dem einen oder anderen Kunden beim nächsten Einkauf im Aldi, Edeka und Co. herausrutschen. Denn: Die Preise für sämtliche Güter steigen derzeit immer weiter an.

Neben den Kosten für Öl, Sprit, Brötchen und Molkereiprodukten schießen jetzt auch noch die Gemüse-Preise in die Höhe. Wie RTL berichtet, handelt es sich dabei um einen Aufschlag von satten 9,2 Prozent. Eine gesunde Ernährung wird also noch teurer.

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

Aldi Edeka, Saturn und Co.: Alltagsprodukte werden teurer

Nicht nur das Gemüse sorgt für ein großes Loch in der Kasse. Auch andere Produkte, die unerlässlich in vielen Haushalten sind, werden deutlich teurer. So kosten etwa Speisefette und Speiseöle mittlerweile 6,4 Prozent mehr. Teuerer wird es an der Supermarktkasse auch bei den Eiern. 5,5 Prozent mehr müssen Käufer hinblättern. Und wer gerne mal einen Kaffee trinkt, der wird sich wundern: 4,9 Prozent mehr kostet der Getränke-Klassiker. Gleiches gilt übrigens auch für Kakao und Tee.

Selbst alkoholfreie Getränke haben sich verteuert: 4,8 Prozent mehr Kunden jetzt bezahlen.

Aldi, Edeka, Saturn und Co.: Einfach irre! Preise von Kameras um 11 Prozent gestiegen

Doch nicht nur Lebensmittel und Sprit sind im Preis deutlich gestiegen. Die Inflation macht sich auch bei Elektronikartikeln deutlich bemerkbar. Wie eine Auswertung von RTL zeigt, haben auch die Preise von Kameras einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Stolze 11 Prozent kosten die Fotoapparate, die in vielen Haushalten auch zu Weihnachten verschenkt werden, jetzt mehr.

Fotografieren ist mittlerweile ein teures Hobby geworden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / IlluPics

Diese Preiserhöhung kann tatsächlich nur noch von Superbenzin, Diesel und leichtem Heizöl getoppt werden. Aber wie kann es nur so weit kommen? Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Union Investment, klärt auf: „Am offensichtlichsten ist der Teuerungseffekt im Energiesektor und somit bei Gas- und Strompreisen. In wenigen anderen Bereichen stehen Angebot und Nachfrage aktuell in einem ähnlich großen Missverhältnis.“

Doch keine Sorge, auch in Zeiten von Spritpreisen, die bei über 1,60 Euro liegen, gibt es noch Möglichkeiten, Geld zu sparen. Wie du beim Tanken etwas weniger bezahlen kannst, erfährst du hier.