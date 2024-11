Aldi lässt Kunden wegen Dubai-Schokolade ausrasten: „Unsinn! Schwachsinn! Blödsinn!“

Der irre Hype um die Dubai-Schokolade – nun hat er auch Aldi erreicht.

Zwar verkauft der Discounter (noch) keine eigene Dubai-Schokolade. Doch Aldi hat seinen Kunden zuletzt eine Anleitung mit auf den Weg gegeben, wie sie die begehrte Süßigkeit mit Produkten des Discounters zuhause selbst produzieren können.

Aldi und die Dubai-Schokolade

Ab dem 25. November bietet Aldi Nord eine Pistazien-Creme an. Für 2,99 Euro gibt es 200 Gramm der momentan besonders stark nachgefragten Zutat. Zusammen mit der Edel-Bitter-Schokolade von Moser Roth sowie Sesampaste und Engelshaar ließe sich die Dubai-Schokolade in der eigenen Küche problemlos zubereiten, heißt es in einer Aldi-Mitteilung.

Über das Angebot von Aldi Nord hatte DER WESTEN bereits berichtet (hier alle Einzelheiten). Kaum war der Artikel veröffentlicht, diskutierten viele Leser hitzig über die Mitteilung des Discounters.

Aldi-Kunden wegen Dubai-Schokolade auf 180

„Ich verstehe den ganzen Unsinn wegen der Schokolade nicht“, kommentierte ein Leser den Artikel von DER WESTEN bei MSN: „So viel Schwachsinn kann doch nicht sein.“

Ein anderer Leser meinte: „Solange die Leute für solch einen Blödsinn anstehen und Geld ausgeben, kann es ja gar nicht so schlecht laufen.“

Der nächste Leser fand: „Das Unwort des Jahres ist Dubai-Schokolade. Dass es wirklich Menschen gibt, die solche Preise bezahlen, ist nahezu schlimmer. Die Dubai-Schokolade sieht noch nicht mal appetitlich aus.“

Und wieder ein anderer Leser fügte hinzu: „Ich weigere mich, egal zu welchem Preis, diese Schokolade zu kaufen. Für mich persönlich nichts Besonderes. Ich verstehe die Menschheit nicht mehr. Kriege, Hungersnot, Unwetter, Erdbeben usw. – Millionen von Kindern und Erwachsenen, die sich glücklich schätzen, wenn sie den Tag überleben. Anstatt für eine Tafel Schokolade 15 Euro aufwärts zu bezahlen, sollte man vielleicht spenden.“

Nicht alle Kunden sind erzürnt

Immerhin eine Leserin kann die Begeisterung für die Süßigkeit nachvollziehen und ist für das Angebot von Aldi dankbar: „Ich habe die Dubai-Schokolade am Flughafen in Ankara gekauft für 8 Euro das Stück. Hat sich aber gelohnt, sie schmeckt außergewöhnlich gut.“