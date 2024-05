Aldi und die neuen Doppelkassen – Mitarbeiter packen aus: Das sind die wahren Probleme

Aldi hat mit seinen neuen Doppelkassen für viel Gesprächsstoff gesorgt – nicht nur bei den Kunden, sondern vor allem bei den eigenen Mitarbeitern. Diese verraten nun, was die Nachteile der neuen Errungenschaft sind. Aber der Reihe nach.

Ein Satz, den vermutlich noch nie ein Aldi-Kunde ausgesprochen hat: „Ich finde die Vorgänge an der Kasse zu langsam.“

Aldi führt Doppelkassen ein

Die Höchstgeschwindigkeit, mit der Kassierer bei Aldi die Waren über den Scanner jagen, ist längst schon legendär. Wir alle sind wohl schon das eine oder andere Mal ins Schwitzen gekommen, als wir unseren Einkaufswagen gar nicht so schnell füllen konnten, wie der Kassierer die Produkte übers Band zog.

Doch Aldi ist selbst diese Höchstgeschwindigkeit offenbar noch nicht schnell genug. In Zeiten, in denen dem Einzelhandel das Personal ausgeht, müssen Aldi und Co. sich ständig neue Konzepte einfallen lassen, wie die wenigen verbliebenen Mitarbeiter so effizient wie möglich arbeiten können.

Neue Kassen bringen Aldi-Mitarbeiter ins Schwitzen

Für die Kunden sind die neuen Kassen eher von Vorteil. Schließlich sorgen die Doppelkassen dafür, dass die Kunden an der Kasse noch schneller bedient werden, als sie es bei Aldi ohnehin schon immer wurden.

Für die Kassierer hingegen bedeuten die neuen Kasse vor allem eines: Stress. Ein einzelner Kassierer muss nun an zwei Kassen:

die Ware der Kunden scannen

die Einkaufswagen der Kunden kontrollieren

die Kaufbeträge abkassieren

die Kassenzone im Blick behalten und koordinieren, welche Kunden sich an welcher Kasse anstellen sollen

Entlasten die Kassen?

Aldi behauptet, das neue Kassen-System solle die Belegschaft entlasten. Schließlich werde durch Doppelkassen in vielen Fällen verhindert, dass ein zusätzlicher Mitarbeiter eine weitere Kasse öffnen muss. Solche Mitarbeiter könnten stattdessen zum Beispiel anfallende Lager-Arbeiten erledigen.

Für die Mitarbeiter, die an den Doppelkasse arbeiten müssen, sind die neuen Kassen allerdings alles andere als entlastend. Im Gespräch mit dem „Spiegel“ haben einige Mitarbeiter ausgepackt und klagen über Rücken- und Nackenschmerzen, nachdem sie an den neuen Kassen gearbeitet haben. Sie schildern, dass manche Mitarbeiter schon nach wenigen Tagen überhaupt keine Lust mehr hätten an den Doppelkassen zu arbeiten.

Manche Aldi-Kunden zahlen nicht

Ein weiteres Problem sei laut der Mitarbeiter, dass manche Kunden an den Doppelkassen nicht bezahlen würden. Dies geschehe nicht mit Absicht. Die Kunden würden ihre Bank- oder Kreditkarten an die Lesegeräte halten, obwohl diese von den überforderten Mitarbeitern noch gar nicht für den Bezahlvorgang bereit seien. So sei es schon vorgekommen, dass Kunden eine Aldi-Filiale verlassen wollte, obwohl sie noch gar nicht bezahlt hatten.

Während einige Mitarbeiter und auch manche Kunden eher schlechte Erfahrungen mit den neuen Kassen machten, scheinen die Doppelkassen für Aldi ein großer Erfolg zu sein. Der Konzern will die Doppelkassen an weiteren Standorten integrieren.