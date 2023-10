Aldi: Kassenbon aktuell unbedingt aufbewahren – aus diesem Grund

Die Einzelhandelskette Aldi versorgt seine Kunden stetig mit einem breiten Sortiment zu günstigen Preisen, doch mit dieser ausgefallenen Aktion hätte keiner gerechnet. Kunden sollten ihren Kassenbon unbedingt aufbewahren, denn sonst könnte ihnen dieses Angebot entgehen.

Wer in den sozialen Netzwerken auf Instagram, TikTok und Co. unterwegs ist, hat es wahrscheinlich schon gesehen: In Kooperation mit verschiedenen Künstlern hat Aldi Nord nun eine neue Modekollektion mit verschiedenen Kleidungsstücken ins Leben gerufen, doch die sind gar nicht so leicht zu ergattern.

Aldi: So kommst du an die Aldi-Mode

Hoodies, Shirts und auch Accessoires, wie Kappen, Socken und Co. konnten von den Künstlern gestaltet werden. Eine genaue Vorgabe für die Motive hatte es nicht gegeben, jedoch sollte das Hauptaugenmerk auf bekannten Aldi-Eigenmarken liegen. Rio D’oro, Nusskati und Co. standen im Mittelpunkt der Aktion und zeigten sich den Kunden auf eine Art und Weise, wie sie die Produkte noch nie zuvor betrachtet hatten.

Wer Interesse an dem ausgefallenen Look hat, kann die modische Aldi-Kollektion jedoch nicht einfach im Online-Shop oder in einer der Filialen erwerben. Es bedarf etwas Glück, um sich eins der Stücke zu sichern. Nutzen Kunden den Snapchat-Filter, öffnet sich ein Fenster und es kann an dem Gewinnspiel teilgenommen werden, das die Chancen auf die Kollektion steigern. Es gibt jedoch noch eine zweite Möglichkeit, sein Glück zu versuchen.

Teilnehmende müssen dazu nur einen Artikel der Aldi-Eigenmarke kaufen und anschließend ihren Kassenbon einscannen. Doch aufgepasst! Wer sich ein Teil der Modekollektion sichern möchte, sollte schnell sein, denn die Aktion hat bereits am 16. Oktober gestartet und läuft nur noch bis zum 12. November.