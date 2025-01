Aldi-Kundin soll an Kasse zahlen – als ein Mann eingreift, sind alle sprachlos

Es sollte ein ganz normaler Einkauf werden, doch für Magdalena Krieger nahm der Besuch im Aldi-Süd in Bad Aibling (Bayern) eine Wendung, mit der sie niemals gerechnet hätte.

Sie stand an der Kasse und hatte ihre Kleinigkeiten auf das Band gelegt – insgesamt rund 17 Euro hätte der Einkauf gekostet. Doch gerade als sie ihre Karte zücken wollte, passierte etwas, das sie völlig aus der Bahn warf: Ein unbekannter Mann trat plötzlich an sie heran.

Aldi: Unbekannter Mann bittet um ungewöhnliche Geste

„Halt, darf ich bitte Ihren Einkauf bezahlen?“, fragte er mit fester Stimme. Krieger starrte ihn verblüfft an, völlig überrumpelt von dieser unerwarteten Geste. Doch sie konnte im ersten Moment nicht reagieren. Wahrscheinlich war sie zu überrascht von der netten Geste, erinnert sie sich gegenüber „Merkur“. Zunächst zögerte sie, dann wiederholte der Mann seine Bitte: „Darf ich Ihnen den Einkauf abnehmen?“

+++ Aldi-Kunden staunen nicht schlecht, als SIE an der Kasse sitzt +++

Völlig sprachlos, aber auch gerührt, nickte Krieger schließlich und sagte „Ja, bitte“. Der Unbekannte zückte blitzschnell seine Karte, bezahlte den gesamten Einkauf und war ebenso schnell wieder verschwunden, bevor die Aldi-Kundin auch nur ein Wort des Dankes sagen konnte. „Ich war einfach so überrumpelt, dass ich nicht reagieren konnte“, erinnert sich die Dame. Und auch die anderen Kunden an der Kasse standen ebenso wie sie stumm da und konnten kaum fassen, was gerade geschehen war.

Aldi-Kunden war überrascht: Kassen-Zettel wird zum Erinnerungsstück

„Alle, die an der Kasse standen, waren überrascht“, erzählt sie. Solch eine spontane und freundliche Geste hatte niemand erwartet. Auch Krieger war von diesem Akt der Großzügigkeit völlig sprachlos. Aus welchem Grund der fremde Mann sie ausgesucht hat, weiß sie nicht. Nur, dass er beim Bezahlen gesagt habe, er müsse heute noch eine gute Tat vollbringen.

Doch für sie war die Sache klar: „Er war wie ein Engel, der vom Himmel fiel.“ Doch wer der mysteriöse Mann war, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Die einzige Erinnerung, die Krieger nun an diese unglaubliche Begegnung hat, ist der Aldi-Kassenzettel – und der wird für sie immer einen besonderen Platz in ihrem Leben haben.