Aldi-Kunden staunen nicht schlecht, als SIE an der Kasse sitzt

Jeden Tag gehen viele Menschen bei Aldi einkaufen – klar, dass so mancher den einen oder anderen Mitarbeitenden des Discounters schon einmal gesehen hat. Doch diese Mitarbeiterin ist kein alltägliches Gesicht im Supermarkt, denn sie ist ein echter Promi!

Allerdings scannt das TV-Gesicht jetzt für alle Kunden die Artikel ein, statt auf dem roten Teppich zu posieren. Dabei verbirgt sich hinter der Aktion mehr, als man auf den ersten Blick vermutet.

Promi-Alarm bei Aldi: Star sitzt an der Kasse

Die Rede ist von Sylvie Meis (46) – die berühmte Moderatorin saß an der Kasse bei Aldi. Doch Halt! Das klingt ungefähr so, als würde Dschungelcamp-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack (32) plötzlich in einer Dönerbude stehen oder Florian Silbereisen (43) ein Knöllchen ausstellen! Unvorstellbar? Doch, es war genau so! Am 23. Januar 2025 sorgte die Prominente in einer Kölner Filiale für ein wahres Überraschungs-Event.

Mit strahlendem Lächeln und vollem Einsatz kassierte sie – begleitet von einer Fachkraft und zwei Bodyguards – die Einkäufe der Kunden. Dahinter steckt keine echte Einarbeitung, sondern eine Aktion für den guten Zweck.

Es war kurz vor 12 Uhr mittags, als Sylvie Meis an Kasse 4 Platz nahm und ihre Arbeit aufnahm. Brot, Chips, Birnen, Schokolade – die Artikel flogen nur so über das Band. Und was zunächst nach einer netten PR-Aktion aussah, entpuppte sich schnell als viel mehr. Denn Aldi Süd hatte angekündigt, alle Einnahmen dieser Aktion für das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe zu spenden.

Und auch Sylvie Meis zeigt sich tief bewegt: „Es war eine wundervolle Erfahrung, so viele Menschen persönlich zu treffen und gemeinsam Gutes zu tun. Ich bin stolz darauf, dass wir 5.000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz zusammengebracht haben, die das Geld so dringend benötigen. Vielen Dank an alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben!“

Aldi: Sylvie Meis löst Fan-Jubel aus

Kein Wunder, dass die Instagram-Nutzer von der Promi-Aktion ganz begeistert waren: „Sylvie so toll und freundlich wie alle ALDI Kassierer. It’s a Match!“, freute sich ein Fan. Und auch ein anderer schrieb: „Super Aktion! Tolle Filiale!“

Da kann man den vielen Fans nur zustimmen. Und wer weiß, vielleicht sitzt ja schon bald ein anderer Star in deiner Aldi-Filiale (für den guten Zweck) – eine Überraschung wäre es allemal.