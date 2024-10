Aldi machte es selbst öffentlich – Kunden mit klarer Meinung

Schon lange steht für die Kunden von Aldi-Süd und Nord ein besonderes Angebot zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden nämlich viele Filialen durch eine DHL-Paketstation ergänzt. Dies ist für viele Kunden sehr praktisch, denn so kann man den Einkauf damit verbinden, ein Paket aufzugeben oder abzuholen.

Das galt in der Vergangenheit allerdings ausschließlich für Kunden, die DHL nutzen. Andere Anbieter waren von dem praktischen Angebot ausgeschlossen. Aldi hat jetzt jedoch eine neue Entscheidung getroffen, über die sich viele Kunden von anderen Anbietern freuen können.

Aldi: DHL vom neuen Service ausgeschlossen

Verbleibende Standorte sollen jetzt ebenfalls in Kooperation mit „myflexbox“ mit einem Paket-Service ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um eine Paketstation, die für alle Anbieter offen ist, wie unter anderem GLS, UPS und FedEx. Es gibt jedoch einen Haken, denn der Lieferservice „DHL“ ist von diesem Angebot von Aldi ausgeschlossen. Man muss sich also entscheiden, welchen Standort man ansteuert, um Pakete abzuholen oder zu verschicken (wir berichten).

In den Kommentaren auf MSN haben einige Leser von DER WESTEN über die Entscheidung von Aldi diskutiert und haben einige Bedenken zum neuen Paket-Service geäußert: „Bleibt ja dann die Frage der Haftung, wenn was wegkommt. Warum wieder, was Neues, DHL oder Amazon reicht doch. Hermes Lieferungen bestelle ich nicht und wenn, dann kann ich die an der Tanke auf dem Weg zu Aldi abholen.“

Der Leser scheint das neue Angebot von Aldi wohl als unnötig wahrzunehmen. Jedoch gibt es auch einige Kunden, die sich schon lange darüber freuen, dass man das Einkaufen damit kombinieren kann, einen Paket-Service aufzusuchen.

Viele Kunden finden das Angebot praktisch

Auf MSN kommentierte eine andere Leserin von DER WESTEN, dass sie schon lange beide Besorgungen kombiniert: „Da lobe ich mir unseren Rewe. Er ist zwar leider auch nicht hier am Ort, aber wenn ich daran vorbeikomme, kann ich im DHL-Shop direkt nebenan auch noch Pakete aufgeben. Das ist schon sehr praktisch.“

Auch wenn die Leserin gerne Pakete aufgeben lässt, nutzt sie nicht alle Angebote des Services. Sie schreibt: „Liefern lasse ich mir die Sachen aber lieber nach Hause. Wird sowieso nur im Carport oder auf der Terrasse abgestellt. Aber bisher kam nichts weg, zum Glück.“ Man kann abwarten, ob die Kunden von Aldi das neue Angebot annehmen werden.