Rewe, Edeka und Co.: Kunden müssen jetzt hier tiefer in die Tasche greifen

Einkaufen bei Rewe, Edeka und Co. wird immer teurer und bei vielen Produkten müssen die Kunden immer tiefer in die Tasche greifen. Dies betrifft jetzt auch ein ganz bestimmtes Produkt, das vor allem in den kalten Monaten an Beliebtheit gewinnt.

Nach einem langen Sommer ist endlich der Herbst eingekehrt, und das bedeutet, dass man in den Regalen von Rewe und Edeka die ersten Weihnachtsprodukte finden kann. Neben Lebkuchen, Stollen und Domino-Packungen, ist insbesondere der Glühwein bei den Kunden sehr beliebt.

Rewe, Edeka und Co.: Thüringer Glühwein wird teurer

Für den Glühwein muss man nämlich mittlerweile nicht einmal mehr den Weihnachtsmarkt besuchen, wie unser Partnerportal „Thüringen24“ berichtet. Mittlerweile können Kunden fertigen Glühwein ganz einfach bei Rewe, Edeka und Co. kaufen. Zu Hause müssen sie ihn dann nur noch ganz einfach erwärmen.

Eine ganz besondere Glühwein-Marke wird dieses Jahr jedoch im Preis steigen. Der Glühwein der Thüringer Traditionsmarke „Fahner“, der bei Rewe und Edeka erhältlich ist, muss wegen der Inflation leider ebenfalls den Verkaufspreis deutlich anheben.

Wie unser Partnerportal „Thüringen24“ berichtet, leidet das Thüringer Unternehmen hauptsächlich unter den Ernteausfällen der vergangenen Monate. Der Preis für Weintrauben ist dadurch stark gestiegen, weswegen das Unternehmen ebenfalls die Kosten für Glühwein bei Rewe und Edeka anheben muss.

Fahner: Erste Preiserhöhung seit fünf Jahren

Jedoch erklärt das Unternehmen „Fahner“, dass sich die Kunden von Rewe, Edeka und Co. nicht zu große Sorgen machen müssen. Ein Sprecher berichtet: „Es handelt sich aber um eine moderate Erhöhung und für unser Wintersortiment die erste Erhöhung seit fünf Jahren.“

Das Unternehmen blickt mit Zuversicht in die Zukunft und hofft weiterhin auf die Treue der Kunden.