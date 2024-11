Aldi: Kult-Produkt kehrt zurück – deutsche Kunden sehen nur fassungslos zu

„Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist“ ein ganz bestimmtes Aldi-Produkt, kommentierte laut einem Instagram-Video der Discounterkette eine Kundin. Und damit ist sie nicht allein – viele andere Konsumenten hoffen auch, dass ein bestimmter Artikel wieder erhältlich ist.

Und nun wurden sie erhört! Denn bald wird es wieder zu kaufen sein und dann für viele strahlende Gesichter sorgen. Hier schauen die Kunden aber in die Röhre.

Aldi: Deko-Artikel sorgen für Euphorie – und für Enttäuschung

So überraschte Aldi seine Kunden bereits am 13. November mit einer frohen Botschaft. Denn der Discounter schrieb: „Du bist vielleicht bereit, aber bist du EIGENTLICH bereit? Du hast gefragt und sie sind endlich wieder da (auch in lustigen neuen Styles). Greifst du zu den dramatischen oder großen Rentieren? Schwarz, Silber oder Gold? Du hast etwas Zeit zu planen… stellt eure Erinnerungen ein und wir sehen euch am 4.12. im Laden.“

Logisch, dass die Freude groß war und rund 2.148 Personen (Stand: 22. November 2024) den Beitrag geliked haben. Doch wer sich diesen Tag schon jetzt im Kalender eintragen wollte, sollte das besser nicht tun. Denn die Rentiere werden zunächst in den USA angeboten – aber kommen sie auch nach Deutschland? Unsere Redaktion hat sich einmal schlaugemacht.

Aldi-Hype-Produkt ist nicht in Deutschland erhältlich

So antwortete uns eine Pressesprecherin von Aldi Süd, dass die „Dekorationen ALDI SÜD in Deutschland nicht“ anbietet. Ebenfalls wurde um Verständnis gebeten, dass „zur Sortimentsgestaltung keine weiteren Angaben“ gemacht werden. Da bleibt wohl nur der Flug in die USA oder man arrangiert sich mit den anderen Artikeln, die in Deutschland erhältlich sind.

