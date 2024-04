Aldi und Alexander Marcus machen gemeinsame Sache – Kunden gehen steil: „Raste komplett aus“

Immer wieder lassen sich Supermärkte wie Aldi, Edeka und Co. in den sozialen Medien etwas Neues einfallen, um die jüngere Generation zu begeistern. Neben Gewinnspielen oder Sonderangeboten wird dabei vor allem eines genutzt: bekannte Gesichter. So polarisierte Kaufland im Februar mit einem Video, in dem die beiden Internetstars Julien Bam und Knossi auftreten und sorgte damit für Aufsehen. Wir berichteten hier.

Jetzt ist Aldi Nord an der Reihe. In den sozialen Medien veröffentlichte das Unternehmen ein Werbevideo mit keinem Geringeren als Alexander Marcus. Die Follower flippten bei dem Anblick komplett aus.

Aldi Nord und Alexander Marcus: Eine unerwartete Kombination

Mit diesem Video hätte wohl niemand gerechnet. Alexander Marcus, ein deutscher Musikproduzent, Sänger und Entertainer, hat für Aldi Nord einfach seinen eigenen Song umgeschrieben. Aus dem Hit „Papaya“ wurde kurzerhand „Patata“. Der Discounter veröffentlicht ein Video, in dem der Sänger durch eine Filiale läuft und nach einer Kartoffel greift. Dann geht der Song richtig los.

Mit dem Song „Patata“, der stark an den vor 17 Jahren erschienenen Song „Papaya“ erinnert, präsentiert Aldi auf witzige Weise sein Obst- und Gemüsesortiment von der Gurke über Radieschen bis zur Kartoffel. „Patata, da ist alles so frisch. Was anderes kommt bei mir nicht mehr auf den Tisch“, ist nur eine von vielen Zeilen, die auf die Frische in den Gemüseregalen des Discounters hinweisen sollen.

Fans rasten komplett aus

Von dieser überraschenden Kooperation sind zahlreiche Fans so richtig begeistert. „Die beste PR-Kampagne der Geschichte“, schrieb ein User beispielsweise anerkennend. „Ich raste komplett aus, wie geil!!“, findet eine andere. Diese Kommentare sind nicht die einzigen – über 2.300 Kommentare lassen sich allein unter dem Beitrag von Aldi Nord auf Instagram finden, die meisten davon positiv.

Nicht nur mit der Wahl von Alexander Marcus, sondern auch von der Art der Umsetzung sind hunderte Menschen begeistert. Zahlreiche Kommentare berichten davon, dass das Werbelied ein absoluter Ohrwurm sei. „Ich werde nie wieder einen Aldi betreten, ohne dieses Lied zu singen“, kommentierte ein Kunde. Mit dieser Zusammenarbeit hat sich Aldi Nord definitiv einen Gefallen getan.