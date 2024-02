Kaufland-Kunden flippen bei diesem Anblick völlig aus: „Fiebertraum“

Schon lange sind die sozialen Medien für Supermärkte wie Kaufland, Edeka und Co. ein beliebtes Mittel, um neue und vor allem jüngere User als Kunden zu gewinnen. Ob mit Gewinnspielen, witzigen Videos oder Einblicke hinter die Kulissen: Durch Posts im Internet gewinnen Supermärkte eine neue Zielgruppe.

Um genau das zu erreichen, hat sich Kaufland etwas ganz Besonderes überlegt. Und mit diesem Schachzug hat die beliebte Kette viele Menschen ziemlich überrascht.

Kaufland überrascht Kunden völlig

Youtube-Star Julien Bam, der mit einer Mischung aus Comedy und Entertainment auf Youtube berühmt wurde und mittlerweile über 6 Millionen Follower hat, und Twitch-Ikone Knossi, der schon bei „Lets Dance“ zu sehen war und zu den absoluten Internetgrößen gehört, sind die beiden Gesichter, die aktuell unter dem Kaufland-Logo zu sehen sind und kräftig die Werbetrommel rühren. Diese Ankündigung erfolgt in einem Video, das Kaufland auf Instagram teilte und bereits knapp drei Millionen mal angeschaut wurde. In dem Video erhält Knossi den Auftrag, eine Marketingkampagne zu planen. Sein Kumpel Julien Bam bietet ihm seine Hilfe an, und die beiden beginnen, einen Song über den Supermarkt zu performen.

Inhaltlich dreht sich das Lied um eine große Auswahl, frische Produkte und natürlich den Slogan „Kaufland – hier bin ich richtig“. Neben den beiden Internetstars tauchen noch weitere bekannte Gesichter in dem Werbevideo auf, darunter die Sängerin Loona und der Rapper Moneyboy. „Frische Auswahl auf 1 ist uns wichtig. Große Auswahl – kleiner Preis, hier bist du richtig“ ist nur einer der Sätze, die den Zuschauern im Gedächtnis bleiben sollen. Und das Video endet mit einer großen Ankündigung: Bei dem Video soll es nicht bleiben, denn eine ganze Marketingserie mit den beiden soll geplant sein.

Kunden sind begeistert

Bei den Kaufland-Kunden, die auf Instagram unterwegs sind, kommt diese Maßnahme jedenfalls hervorragend an. Schließlich sind Knossi und Julien Bam gerade bei dem jüngeren Publikum echte Kultstars. „Marketing durchgespielt“, schreibt ein User in einem Kommentar, das fast zweitausendmal geliket wird. Auch ein anderer Kommentar fällt ein ähnlich positives Feedback: „Endlich mal eine Kette die versteht wie man heute Werbung macht.“ Ein anderer bezeichnet das Video als einen echten „Fiebertraum“. Scheint so, als wäre diese Marketingkampagne wie eine Bombe eingeschlagen!

Ganz nach dem Motto „Kaufland – hier bin ich richtig“ rühren also gleich zwei Internetstars die Werbetrommel. Eine Maßnahme, die sich mit Sicherheit auszahlen wird, denn schließlich haben die beiden Internetstars zusammen Millionen von Followern. Und auch die Supermarktkette selbst scheint begeistert von ihrer Werbsetrategie zu sein: „Haben wir nur geträumt oder gibt es dieses Video wirklich? Das ist einfach nur wild!“, schreiben sie unter dem Post.