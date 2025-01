Action: Angebot spaltet die Kunden – was hat es damit auf sich?

Ob Tierbedarf, Mode & Heimtextilien, Lebensmittel, Haushalt, Spielwaren, Gartenzubehör und vieles mehr – Action hat gefühlt für jeden etwas im Sortiment. Das Beste für die vielen Kunden? Die Schnäppchenpreise.

Doch ein Angebot löst bei vielen Kunden gemischte Gefühle aus. Es sorgt für reichlich Gesprächsstoff und vor allem für Nachfrage.

Action: Schneidebrett-Set spaltet Fans

Grund für die Diskussion ist ein Gegenstand, der bei vielen Menschen (fast) täglich im Gebrauch ist: Das Schneidebrett. Das Set von Action beinhaltet fünf Schneidebretter mit jeweils einem Symbol, das für eine bestimmte Produktart steht: Fisch, Möhre oder Brot.

Die Idee dahinter? Ganz klar – für jede Lebensmittelkategorie ein eigenes Brett, um die Hygiene zu wahren und zu verhindern, dass Keime von Fleisch auf Gemüse oder andere Lebensmittel übertragen werden. Das Ganze kommt mit einem praktischen schwarzen Halter und kostet angeblich weniger als 5 Euro – so wird es zumindest auf der Instagram-Seite „Acion Deals“ angepriesen.

Kein Wunder also, dass das Video bereits über 3.000 Likes bekommen hat und die Kommentare von Fans nur so vor Freude überquellen: „Wow, mega schön!“ und „Wie hübsch!“ Doch die Begeisterung wird nicht von allen geteilt.

Action-Produkt nirgends zu finden – User sind verwirrt

So sehr das Schneidebrett-Set mit seinen hygienischen Vorteilen glänzt, viele sind verwirrt. Denn trotz der Begeisterung lässt sich das Produkt anscheinend nicht finden! Eine Userin schrieb: „Online und im Laden nicht gefunden“ – und auch eine andere fügt hinzu: „Ich war in mehreren Action-Filialen, sogar in den Niederlanden, und habe die Bretter nirgendwo gefunden.“

Eine spannende Schnäppchenjagd scheint begonnen zu haben! Und eines ist sicher: Wenn die zahlreichen Action-Fans das Schneidebrett-Set nicht finden, wartet das nächste Angebot bestimmt schon um die Ecke.