Action: Blick in die Regale macht Kunden fassungslos – „Echt nicht mehr normal“

Nanu, was ist denn da bei Action los?

Die Kunden des niederländischen Discounters, der in Deutschland immer größere Erfolge verzeichnet, dürften sich in den ersten Januar-Tagen durchaus gewundert haben, als sie durch die Gänge schlenderten und in die Regale blickten. Mit diesen Produkten hätten sie sicherlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet.

Action verkauft bereits Oster-Deko

Das neue Jahr 2025 ist erst wenige Tage alt. Bei vielen Menschen sind die Erinnerungen an die Weihnachtstage und das Silvester-Feuerwerk noch frisch – und wer besonders traditionsbewusst ist, hat seinen Weihnachtsbaum womöglich erst vor rund einer Woche (nach dem Dreikönigstag am 6. Januar) entsorgt. Alles bereit, um ohne Terminstress das neue Jahr anzutreten – allerdings nicht, wenn es nach Action geht.

Denn nach dem Fest ist offenbar vor dem Fest – ja, Ostern steht vor der Tür. Also nicht direkt. Bis zum Ostersonntag am 20. April (!) 2025 sind es tatsächlich noch mehr als drei Monate. Aber das hält Action natürlich nicht davon ab, quasi pünktlich mit dem Neujahrsfeuerwerk frühlingshafte Deko-Artikel in die Regale zu stellen.

Plüsch-Hasen, frühlingshafte Blumengirlanden, geflochtene Präsentkörbe für Ostereier – alles liegt schon bei Action bereit. Ein Vorgehen, das auch bei unseren Lesern für erstaunte Blicke sorgte.

Kunden irritiert: „Wahnsinn“

Unter unserem Bericht auf Facebook meldeten sich einige Leser zu Wort und reagierten teils irritiert, teils aber auch mit bissiger Ironie auf den frühen Verkaufsstart der Oster-Artikel.

„Och, die sind aber spät dran, bei Norma konnte man direkt nach Silvester schon Oster-Sachen kaufen“, scherzt eine Nutzerin. Ein anderer User bläst ins selbe Horn, wirft Kaufland, Aldi & Co. vor, dieses Jahr „spät dran“ zu sein, weil in ihrem Sortiment noch nichts zu Ostern zu finden sei.

Gleichzeitig kann man aus einigen Reaktionen das Kopfschütteln quasi heraushören. „Ist doch echt nicht mehr normal sowas“, schreibt eine Leserin. „Wahnsinn“, kommentiert eine andere.

Und dann gibt es natürlich auch die, die das einfach achselzuckend hinnehmen. „Na und? Angebot und Nachfrage“, meint ein Leser. Frei nach dem Motto: Muss ja niemand jetzt schon kaufen.