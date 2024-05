5-Euro-Münze: Grünes Licht der Regierung – so sieht das neue Exemplar aus

Ob berühmte Persönlichkeiten, große Ereignisse oder historische Geschichten – viele Sammlermünzen greifen Themen auf, die für Deutschland von Bedeutung sind. So gibt es in diesem Jahr beispielsweise eine 11-Euro-Sammlermünze zur Fußball-Europameisterschaft oder eine 20-Euro-Münze zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Gleich 15 der begehrten Münzen gibt das Bundesministerium der Finanzen in diesem Jahr heraus. Darunter ist auch eine ganz besondere 5-Euro-Münze.

Den Fünfer kennt man eigentlich nur als Schein, doch es gibt tatsächlich auch Münzen! Die begonnene 5-Euro-Serie „Wunderwelt Insekten“ wird in diesem Jahr fortgesetzt. Im Rahmen der Serie werden aktuell vom Aussterben bedrohte Tier- und Insektenarten vorgestellt.

5-Euro-Münze: Sammlermünzen für Insekten

Gleich drei neue 5-Euro-Münzen werden in diesem Jahr noch herausgegeben. Bereits im Jahr 2022 startete die Serie „Wunderwelt Insekten“, die auf ein hochaktuelles Thema aufmerksam macht. Insekten gehören zu den nützlichsten Tieren auf unserem Planeten, doch die Vielfalt der Arten nimmt von Jahr zu Jahr immer weiter ab. „Die Serie stellt, auch vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen (Insektensterben), eine besondere Tiergruppe in den Fokus, die einen bedeutsamen Teil unseres Naturerbes ausmacht“, so das Bundesfinanzministerium zu den berühmten Münzen.

Im ersten Quartal des Jahres ist bereits die 5-Euro-Sammlermünze „Grünes Heupferd“ erschienen, die eine Laubheuschreckenart zeigt. Jetzt werden noch die Editionen „Hainschwebfliege“, „Hirschkäfer“ und „Steinhummel“ herausgegeben. Mit diesen Münzen wird die Serie „Wunderwelt Insekten“, bei der im Zeitraum 2022 bis 2024 insgesamt neun Münzen mit teilkolorierten Motiven erscheinen, fortgesetzt und Ende 2024 abgeschlossen.

Hirschkäfer Sammlermünze

Eine der Münzen zeigt einen Hirschkäfer. Er gehört zu den größten und auffälligsten Käfern des Kontinents. Wegen seines geweihartigen Mauls kennt ihn fast jeder, doch die Exemplare werden immer seltener. Die Münze wird am 26. September 2024 ausgegeben.

Die 5-Euro-Münze mit dem Hirschkäfer wurde von Detlef Behr und Andre Witting gestaltet. Foto: BVA

Die Münzen werden zu einem über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis über die „Münze Deutschland“ ausgegeben, wo sie derzeit 15,95 € kosten. Die einzelnen Münzen der Insektenserie werden in einer Auflage von maximal 100.000 Stück produziert.