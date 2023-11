Deutsche 2-Euro-Münze ein Vermögen wert, wenn sie dieses Detail aufweist

4765 Orgelpfeifen, 44 Luxus-Apartments, 110 Meter Höhe und 18.000 Tonnen verbauter Stahl – das 866 Millionen Euro teure Konzerthaus in Hamburg ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden.

Die Elbphilharmonie lockt Besucher aus der ganzen Welt, ob auf die Aussichtsplattform, in den großen Orchester-Saal oder in das Luxushotel. Auch finden viele das Bauwerk in Miniaturansicht auf 2-Euro-Münzen. Wer diese im Geldbeutel hat, sollte genauer hinsehen (das gilt auch für andere Prägungen).

Sind Euro-Münzen viel mehr wert?

Glanz und Glamour auf eBay: Münzen mit Elbphilharmonie-Gravur erobern die Plattform und sorgen für Aufsehen. Doch in der Welt der glitzernden Münzen ist nicht alles Gold, was glänzt. Manche Anbieter verlangen Tausende von Euro für diese scheinbar unscheinbaren Schätze, die in unseren Geldbörsen schlummern. Aber lohnt es sich wirklich, so tief in die Tasche zu greifen?

Das begehrte Sammlerstück ist die 2-Euro-Münze mit dem kunstvollen Abbild der Elbphilharmonie auf der Rückseite. Online wird sie für satte 2.500 Euro gehandelt, doch Experten behaupten, ihr wahrer Wert liege lediglich bei bescheidenen drei Euro. Warum also die exorbitante Preisdifferenz? Ein Blick hinter die Kulissen enthüllt das Geheimnis.

Elbphilharmonie Hamburg auf einer 2-Euro-Münze Foto: IMAGO/Zoonar

Dann erst sind die Münzen wertvoll

Der Schlüssel zu diesem Rätsel: Fehlprägungen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um winzige Unvollkommenheiten im Material oder im Münzbild. Aufgrund der strengen Qualitätskontrolle bei der Münzproduktion sind Fehlprägungen äußerst selten, weshalb sie bei Sammlern hoch im Kurs stehen. Überraschenderweise sind auch die 2-Euro-Münzen mit dem Elbphilharmonie-Motiv nicht vor diesen seltenen Fehlprägungen gefeit. Obwohl rund 30 Millionen dieser Münzen im Umlauf sind und sie erst seit Anfang 2023 erhältlich sind, gibt es einige wertvolle Exemplare.

Doch wie erkennt man diese kostbaren Fehlprägungen? Die Variationen sind vielfältig. Es gibt beispielsweise sogenannte Stempelrisse, bei denen leichte Risse auf der Oberfläche der Münze zu erkennen sind. In anderen Fällen ist das gestempelte Motiv verdreht, was bedeutet, dass der Stempel nicht im üblichen Winkel auf die Münze getroffen ist. Diese Art der Fehlprägung zählt zu den häufigsten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der hohe Preis, zu dem diese Münzen auf eBay angeboten werden, nicht unbedingt ihrem tatsächlichen Wert entspricht. Es ist keineswegs sicher, dass sie zu diesen Preisen verkauft werden oder tatsächlich so viel wert sind. Wer den Wert einer Münze genau ermitteln möchte, sollte sich an einen Experten wenden. Und falls auch du in deinem Portemonnaie eine Münze mit Elbphilharmonie-Gravur findest, lohnt es sich vielleicht, genauer hinzusehen, denn vielleicht hältst du ein kleines Vermögen in den Händen.