2-Euro-Münze wird für 150.000 Euro gehandelt – vielleicht hast du sie auch!

Während so mancher sein Glück im Lotto versucht, um das ganz große Geld abzuräumen, hoffen andere wiederum, dass der Reichtum von alleine zu ihnen kommt. Wer hatte da nicht schon mal den Traum, im Wechselgeld oder sogar im eigenen Portemonnaie eine wertvolle Münze zu entdecken, mit der man auf einen Schlag ausgesorgt hat?

Auch wenn dieses Szenario eine genauso große Glückssträhne wie etwa das Lotto-Spiel erfordert, so kommt es doch immer wieder vor, dass Glückspilze scheinbar ordentlich wertvolle Münzen entdecken. Und eine von ihnen, um genauer zu sein eine 2-Euro-Münze, wird derzeit für satte 150.000 Euro gehandelt.

Doch was macht das Geldstück so unfassbar wertvoll?

2-Euro-Münze wird im Netz für sechsstellige Summe angeboten

Bei der 2-Euro-Münze soll es sich um ein Geldstück aus Griechenland handeln. Sie soll aus dem Jahr 2002 stammen und wie bei der regulären 2-Euro-Münze sei darauf die Entführung der Europa durch Zeus zu sehen. Es ist eine Szene aus einem Mosaik in Sparta, das im dritten Jahrhundert nach Christus entstand. Der griechische Gott Zeus wird hier in Gestalt eines Stiers dargestellt. Der griechischen Mythologie nach soll er sich in Europa, die Tochter des Agenor, verliebt haben. Wegen seiner misstrauischen Gattin Hera soll er sich in einen Stier verwandelt und Europa auf seinem Rücken entführt haben.

Doch auch wenn das griechische Geldstück einen besonderen Teil der Geschichte darstellt, sind es doch einige vermeintliche Makel auf der Rückseite, die es angeblich sehr wertvoll machen. Zumindest, wenn man einem Verkäufer auf Ebay Glauben schenken mag. Zu den besonders wertvollen Makeln zähle etwa der innere Rand, der in einem ungleichen Abstand zum äußeren Rand steht. Außerdem sollen die Sterne im äußeren Rand leicht in den inneren hineinragen, berichtet der „Merkur“. Zu guter Letzt weißt ein Stern auf der Rückseite der 2-Euro-Münze fälschlicherweise die Prägung „S“ auf.

Ist die Münze 150.000 Euro wert?

Während normalerweise die Devise lautet, „je perfekter, desto wertvoller“, ist bei Münzen das komplette Gegenteil der Fall. Je mehr Makel oder Fehlprägungen ein Geldstück aufweist, umso wertvoller kann sie laut Experten sein. Doch rechtfertigt das auch bei der 2-Euro-Münze aus Griechenland den horrenden Verkaufswert von 150.000 Euro?

Das ist bislang noch nicht belegt. Denn während ein Händler die Münze für irre wertvoll hält, bietet der nächste sie für gerade einmal 5.000 Euro bei Ebay an. Wer auf Nummer sicher gehen will, bevor er zu viel Geld für die vermeintlich wertvolle 2-Euro-Münze ausgibt, sollte also besser einen Experten zu Rate ziehen.

