Euro-Münzen für Tausende gehandelt! Experte packt aus – das steckt wirklich dahinter

Gerade in letzter Zeit häufen sich die Geschichten von Menschen, die Euro-Münzen verkauft haben und damit reich geworden sind. So wurde zum Beispiel eine 2-Euro-Münze für 150.000 Euro gehandelt (lies mehr hier) oder eine Euro-Münze für eine Million (mehr dazu hier). Und der Hype um die begehrten Münzen scheint nicht abzuebben.

Immer mehr Menschen fragen sich daher zu Recht: Was hat es damit auf sich? Und vor allem: Wie bekomme ich auch so eine Münze und ist die dann wirklich so viel wert? Ein Experte deckt nun auf: Das steckt wirklich hinter dem begehrten Kleingeld.

Euro-Münzen für Tausende Euro: Hype oder Realität?

Der Numismatiker Peter Feuser, ein Experte für Münzkunde, verrät jetzt. „Die horrenden Preise sind (…) aus der Luft gegriffen“, sagt er mit Blick auf die unglaublichen Preise, zu denen Münzen bei Ebay gehandelt werden. Nicht alle Ebay-Nutzer lassen den Wert der Münze vorher von einem Experten schätzen. Viele stellen die Münze einfach ins Internet und hoffen, dass sie jemand kauft. Die meisten Auktionen, die auf Ebay kursieren, seien unseriös, so Feuser. Auch die derzeit auf TikTok viral gehenden Videos, in denen Nutzer ihre Münzen präsentieren und erzählen, wie viel sie wert sind, seien oft Humbug.

Dennoch: Es gibt sie, die wertvollen Münzen, für die Sammler tief in die Tasche greifen. 2-Euro-Münzen, die für über 2.500 Euro gehandelt werden, sind also kein Mythos. Allerdings sollte man sich an einen seriösen Ankäufer wenden und nicht an Ebay-Kleinanzeigen, so der Münzexperte.

Fehlprägungen erkennen

Du fragst dich, wie man so eine wirklich wertvolle Münze erkennt? Wir geben dir ein paar Tipps! Fehlprägungen sind deshalb so wertvoll, weil sie normalerweise nach der Produktion aussortiert werden. Wenn sie aber wieder auftauchen, sind Sammler besonders begehrt. Zu den Fehlprägungen gehören zum Beispiel fehlerhafte Karten: Der Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Jahr 2007 wurde von einigen Prägeanstalten verschlafen. Statt eine aktualisierte EU-Karte zu prägen, wurde die alte Karte weiterverwendet. Eine der kuriosesten Fehlprägungen ist das so genannte „Spiegelei“. Das Innere der Münze ist etwas höher als der äußere Ring, so dass es aussieht, als ob das Eigelb auf dem Eiweiß liegt.

Fakt ist jedoch, dass man sich nicht immer von den Mondpreisen für Fehlprägungen im Internet blenden lassen sollte. Viele dieser Preise sind ungerechtfertigt und werden höchstwahrscheinlich nicht gekauft. Dennoch: Fehlprägungen und Sonderausgaben, für die Sammler ein kleines Vermögen bezahlen, gibt es. Wer glaubt, eine solche Euro-Münze zu besitzen, sollte sie vorher von einem Experten schätzen lassen. Ein Blick in die Spardose lohnt sich daher dennoch.