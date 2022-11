ZDF-Star Thomas Gottschalk teilt aus! Auf SIE hat er so gar keinen Bock

Mit „Wetten, dass..?“ schrieb Thomas Gottschalk im ZDF jahrelang Fernsehgeschichte. Mittlerweile präsentiert der Moderator nur noch einmal im Jahr die Kult-Show – schlechte Quoten beschert er dem Sender damit offensichtlich nicht, ganz ohne Kritik laufen seine Auftritte aber auch nicht mehr ab. Eine Frage, die vielen wohl immer öfter in den Kopf kommt: Wie zeitgemäß ist das Format, aber vor allem Gottschalk als Moderator noch?

Denn obwohl er einer der ganz großen im deutschen TV ist, bei dem Thema Veränderung kann sich Thomas Gottschalk auch schon mal quer stellen. Vor allem dann, wenn es dabei um Influencer geht. Mit denen kann der ZDF-Star anscheinend so gar nichts anfangen, hat aber auch kein Problem, das lautstark kundzutun.

ZDF-Moderator Thomas Gottschalk wettert gegen Influencer

Im Interview mit TV-Kollege Frank Elstner lässt Thomas Gottschalk jetzt wissen: „Es fällt mir schwer, mich an diese Influencer zu gewöhnen.“ Als Beispiel dafür hat er direkt die passende Geschichte parat und erzählt: „Ich war jetzt im Urlaub, da liegen dann Frauen im Sand und der Freund oder die Freundin müssen dann die Drohnen aufsteigen lassen. […] Und ich sage: Was treibt ihr da? Da werde ich mürrisch.“

Dass viele Influencer von heute die TV-Stars von damals längst abgelöst haben, scheint dem Moderator anscheinend nicht zu schmecken. Frank Elstner hingegen zeigt sich deutlich entspannter und verrät: „Ich habe ein paar Influencer, die ich kennengelernt habe, sozusagen über die dritte Person. Wenn meine Frau jeden Tag eine Stunde Sport macht, dann macht sie das mit einer Influencerin, die sportverrückt ist.“

ZDF-Star Thomas Gottschalk genervt von Internet-Stars

Geht es darum, dass das influencen einen praktischen Nutzen hat, ist Thomas Gottschalk Elstners Meinung. Dass viele Internet-Stars aber auch mit vermeintlich banalen Inhalten Reichweite generieren, dafür hat der Entertainer so gar kein Verständnis. „Wenn Menschen, bevor sie reinbeißen, erst einmal stundenlang ihre Knackwurscht von allen Seiten fotografieren, weiß ich nicht, was das soll.“

Frank Elstner hat auf jeden Fall deutlich weniger Bedenken, wenn er an die Zukunft denkt, wie auch Gottschalk ehrlich zugeben muss. „Du hast immer mit einer gewissen Spannung auf morgen geguckt. Und ich mit einer gewissen Verzweiflung.“ Und dass Veränderung nicht automatisch etwas Schlechtes bedeuten muss, zeigte Frank Elstner höchst persönlich, indem er das „Wetten, dass..?“-Zepter an Thomas Gottschalk übergab. „Das war das schönste Erbe, was ich antreten konnte, in meinem Leben“, schwärmt der Nachfolger.