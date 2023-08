ZDF-Star Thomas Gottschalk: „Ihr werdet euch noch wundern“

Er ist eine absolute Fernsehlegende: Thomas Gottschalk. Seit der gebürtige Bamberger im September 1987 die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ übernahm, ist der heute 73-Jährige aus den TV-Geschichtsbüchern nicht mehr wegzudenken. Im November 2023 wird Gottschalk ein letztes Mal den ZDF-Klassiker moderieren. Und damit eine Ära beenden.

„Einige bedauern es – mir fällt es auch nicht leicht – aber wir sind uns einig: Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte“, schrieb Thomas Gottschalk via Instagram, kurz nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte.

ZDF-Star Thomas Gottschalk feiert seine Instagram-Erfolge

Ein Abschied vom Bildschirm sollte es aber nicht sein, wie der Moderator versicherte. „Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens“, so der 73-Jährige.

Und scheinbar nicht nur an die, denn auch die sozialen Medien scheinen Thomas Gottschalk ans Herz gewachsen zu sein. So feierte er nun auf Instagram seine 66.000 Followerinnen und Follower: „Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass Udo Jürgens sang: ‚Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.‘ Heute würde er singen: ‚Mit 66.000, fängt der Influencer an.‘ Habe ich geschafft, und ich habe die 70.000 fest im Blick. Ihr habt sicher die erste Zeile des Udo-Jürgens-Songs vergessen. Die heißt: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.“

Worüber genau sich die Fans wundern werden, das verriet Thomas Gottschalk leider nicht. Gut an kam der Post aber trotzdem. „Kann mich noch gut an seinen Auftritt in der Hitparade erinnern. Er hat bis zu seinem letzten Tag auf die Pauke gehauen. Die 70.000 sind ein klein gestecktes Etappenziel. Wünsche Ihnen dazu viel Erfolg“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Wer ist Rentner???? Du doch nicht!!!!“