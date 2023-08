Thomas Gottschalk: Nach „Wetten, dass..?“-Aus – SIE ist die Neue an seiner Seite

Es war wohl die TV-Sensation der vergangenen Wochen: Thomas Gottschalk wird ein letztes Mal für die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ vor der Kamera stehen. Damit endet für den Moderator eine Ära. Schließlich war er seit fast 40 Jahren für die ZDF-Kultshow aktiv.

Doch das war nicht die einzige traurige Nachricht, die die Zuschauer verdauen mussten: Thomas Gottschalk wird die letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ ohne seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker durchziehen. Aber wie es scheint, hat der ZDF-Star schon eine neue Dame an seiner Seite, mit der der 73-Jährige in einer Sendung durch den Abend führen wird.

Thomas Gottschalk macht gemeinsame Sache mit IHR

Laut „Bild“-Informationen stehen TV-Legende Thomas Gottschalk und „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski schon bald gemeinsam vor der Kamera. Denn RTL soll an einer Jubiläumsshow zum 100. Geburtstag von Walt Disney arbeiten. Und wer könnte diese besser moderieren als diese beiden?

In einem Interview mit „Bild“ sagt Thomas Gottschalk: „Schon um zu beweisen, dass ich kein Problem mit jüngeren Frauen an meiner Seite im TV habe (und umgekehrt), freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Victoria Swarovski. ‚The Beauty and the Beast‘ passt zu Disney auch besser als ‚die Nette und die Wette‘ zum ZDF, oder?“

Thomas Gottschalk empfängt hochkarätige Gäste

Am 25. November 2023 wird die vorerst letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flimmern. Doch die Fans des Moderatoren können sich kurz danach auf noch eine Sendung mit Thomas Gottschalk freuen. Denn am 2. Dezember soll die Jubiläumsshow mit ihm und Victoria Swarovski dann gesendet werden.

Die Gästeliste für den Abend kann sich ebenfalls sehen lassen: Neben Schlagerstar Giovanni Zarrella und Comedian Michael „Bully“ Herbig, soll auch „Let‘s Dance“-Jurorin Motis Mabuse mit von der Partie sein. Yvonne Catterfeld und Alexander Klaws sorgen für die musikalischen Darbietungen des Abends und performen bekannte Disney-Klassiker.