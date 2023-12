ZDF tauscht Moderatoren-Duo aus: Ära endet nach 15 Jahren

Der Dezember ist im Fernsehen der Monat der Preisverleihungen und Jahresrückblicke. Am Sonntag, dem 17. Dezember geht die Wahl zum „Sportler des Jahres“ über die Bühne. Die deutsche Sportprominenz gibt sich die Klinke in die Hand. Das ZDF streamt live.

Die traditionelle Gala aus dem Kurhaus in Baden-Baden verspricht Spannung und große Emotionen. Zum 77. Mal ermitteln Journalisten aus den erfolgreichsten Spitzensportlern Deutschlands ihre Favoriten des Jahres. 2022 gingen 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper und Zehnkämpfer Niklas Kaul als Sieger aus der Wahl hervor. Team des Jahres wurden die Fußballer von Eintracht Frankfurt, die die UEFA Europa League für sich entscheiden konnten.

Neue Wahlmodus – aber keine öffentliche Abstimmung

Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wird wieder richtig groß aufgefahren. Das bedeutet: Volles Haus mit über 700 Gästen im Bénazetsaal des berühmten Kurorts. Das alles ist sehr exklusiv, Karten für die ZDF-Sendung gibt es nicht zu kaufen.

Die Vorauswahl unter allen Athletinnen und Athleten treffen zum ersten Mal die Sportler selbst. Aus ihren zehn Favoriten bestimmen dann renommierte deutsche Sportjournalisten in einer geheimen Abstimmung die Sieger. Doch nicht nur das Auswahlverfahren für die Preisträger ändert sich. Auch auf der Bühne werden neue Gesichter zu sehen sein.

Traditionelle Preisverleihung – ZDF setzt auf neue Moderatoren

Über 15 Jahre lag die Moderation in den Händen von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne, nun übernimmt ein neues Duo die Preisverleihung. Beide bleiben dem ZDF weiterhin als Moderatoren in der Sportredaktion erhalten.

Die jüngeren Kollegen, die am 17. Dezember durch die glamouröse Gala führen, sind keine Unbekannten. Sven Voss moderiert seit 2011 „das aktuelle sportstudio“ im ZDF. Seine ersten Sporen verdiente er sich beim Radiosender „1LIVE “ und der Nachrichtensendung „logo!“. Die 29-jährige Lena Kesting ist seit 2020 für den Sport im Frühstücksmagazin „moma“ zuständig. Sie berichtete für das ZDF live von den olympischen Spielen in Tokio und Peking und war auch bei der Frauen Fußball WM 2023 in Australien vor Ort.

Für beide ist die Aufgabe eine Ehre, und Sven Voss freut sich sichtlich auf die Sendung: „Der Sportler des Jahres ist unser jährliches Highlight zum Ende des Jahres und ich bin mir sicher, dass Lena und ich das gut auf die Bühne bringen werden.“