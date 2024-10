ZDF-Schauspielerin spurlos verschwunden? Management nimmt Stellung

Spurlos verschwunden und das seit Juni! Laut einem Blatt soll von „Bella Block“-Star Hannelore Hoger seit Wochen jede Spur fehlen. Man mag gar vom Schlimmsten ausgehen.

Was ist also passiert und was sagt ihr Management zum angeblichen Verschwinden der ZDF-Schauspielerin?

ZDF: Hier machte sich Hoger einen Namen

Hannelore Hoger dürfte vielen vor allem durch ihre Rolle in der ZDF-Krimireihe “Bella Block” ein Name sein. Darin spielte die 82-Jährige in 38 Folgen mehr als 20 Jahre lang die gleichnamige Hamburger Kriminalhauptkommissarin.

Darüber hinaus war sie in zahlreichen weiteren Serien und Filmen zu sehen. Neben ihrem Talent vor der Kamera überzeugt die Schauspielerin auch abseits der Leinwand als Regisseurin von Theaterstücken.

Das sagt ihr Management

Eine Karriere, die kein Ende zu nehmen schien – bis jetzt! Denn seit einiger Zeit soll sie als vermisst gelten. Das behauptet ein Medium und führt als Begründung unter anderem keine Antwort auf eine Interviewanfrage und keine öffentlichen Auftritte im Sommer auf, wie schlager.de berichtet.

Was steckt dahinter? Ihr Management äußert sich dazu eindeutig. Gegenüber schlager.de erklärte man: „Ich kann nur sagen: Das ist totaler Quatsch. Da ist gar nichts dran. Mehr muss man dazu nicht sagen.“

An der Behauptung ist also – zum Glück – nichts dran. Hannelore Hoger ist nicht verschwunden und war es auch nie.