ZDF-Star schießt gegen TV-Branchen – „Immer noch eine große Baustelle“

Die Fernsehbranche ist bekanntlich ein hartes Pflaster. Eine Rolle in einer renommierten Serie oder einem Film zu ergattern, ist alles andere als einfach. Doch auch wenn man es geschafft und sich einen Namen in der Szene gemacht hat, ist es alles andere als leicht. Über den Druck und andere Schwierigkeiten in der TV-Welt spricht nun ZDF-Schauspielerin Marisa Burger in aller Öffentlichkeit und schießt dabei vor allem gegen eine Gruppe.

ZDF-Star spricht über mögliches Show-Aus

Zahlreichen ZDF-Zuschauern dürfte Marisa Burger als Frau Stockl aus der beliebten Serie „Die Rosenheim-Cops“ bekannt sein. Dort steht sie seit 2002 vor der Kamera und zählt zu den absoluten Publikums-Lieblingen. Doch was ist, wenn es die Sendung eines Tages nicht mehr geben sollte? In einem Interview mit „t-online“ spricht sie nun über diese Angst.

„Ich lebe im Hier und Jetzt und hinterfrage Dinge nicht, sondern gehe sie gelassen an. Denn von der Angst, dass die Serie, in der man spielt, abgesetzt wird, muss man sich als Schauspieler frei machen. Sonst wird es schwierig“, heißt es in dem Interview. Die Schauspielerin betont: „Nichts ist selbstverständlich. Ich setze mich da aber nicht unter Druck und bin glücklich, in meinem Job arbeiten zu dürfen.“ Doch einen Wunsch hat sie dann doch an die Branche.

ZDF-Star rechnet mit „Entscheidern“ ab

Mehr Frauen über 40 im deutschen TV. Das wünschte sich Marisa Burger bereits vor geraumer Zeit und äußerte dies gegenüber der dpa. Doch was hat sich in der Zwischenzeit getan? Die Schauspielerin wird deutlich: „Einen guten Ansatz sehe ich noch nicht wirklich. Es ist noch immer eine große Baustelle und ein Feld, in dem viel passieren sollte. Viele Entscheider sind leider noch immer mit einem Frauenbild geimpft, dass 20- bis 30-Jährige schön und knackig sind und Frauen ab 40 als welkes Gemüse zählen.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die „Rosenheim Cops“-Schauspielerin scheint generell wenig von dem vermittelten Frauenbild im deutschen Fernsehen zu halten. „Die Zahl an sich ändert nichts am ganzen Leben, das ständig in Wandlung ist. […] Das Älterwerden gehört zum Leben dazu. Wenn man das nicht akzeptiert, wird es schwierig. Auch in der TV-Branche“, sagt die 50-Jährige.