„Die Bergretter“-Star Luise Bähr lässt tief blicken – „Der Zuschauer kann gespannt sein“

Mit der Serie „Die Bergretter“ konnte das ZDF bislang voll beim TV-Publikum landen. Die beliebte Prime-Time-Serie wird seit 2009 ausgestrahlt und ist nun bereits in der 16. Staffel angelangt. Es scheint, als bekämen die Fans nicht genug von den Geschichten rund um Bergretter Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel).

Am Donnerstagabend (7. November) zeigt das ZDF die erste von fünf neuen Folgen der beliebten Action-Serie. „Die Bergretter“ sind auch in Staffel 16 immer für eine Überraschung oder eine dramatische Wende gut. Schauspielerin Luise Bähr, die die Notärztin Katharina Strasser verkörpert, gibt nun interessante Hinweise.

„Die Bergretter“-Star feiert Jubiläum

Luise Bähr feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Serien-Jubiläum. Als Katharina Strasser hat sie das Herz der Zuschauer schon oft höherschlagen lassen. Vor allem ihre Beziehung zur Hauptfigur Markus Kofler sorgte für Aufsehen in der Serie. Nach der Trennung der Filmcharaktere hoffen die Fans nun auf ein Liebescomeback in der Serie.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur „spot on news“ kommt sie auf die aktuelle Situation ihrer Rolle zu sprechen. „Sie fängt an, sich mehr zu emanzipieren und ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Markus ist in festen Händen und sie versucht, nach vorne zu schauen. Und dabei spielt ihr das Leben ein paar nette Karten zu“, verrät die Schauspielerin.

Liebescomeback bei „Die Bergretter“?

Wenn man Luise Bähr fragt, ist die Sache zwischen den beiden Filmcharakteren Markus und Annika noch nicht ganz vorbei. „Ich glaube, wenn man sich einmal wirklich geliebt und dabei so eine tiefe Liebe wie die beiden empfunden hat, dann geht das nie wirklich ganz. Doch wenn man liebt, muss man auch loslassen können. Man muss sehen, wie man damit umgeht oder ob diese Liebe vielleicht doch nochmal neu entfacht wird. Der Zuschauer kann gespannt sein, wer am Ende wem in den Armen liegt..“, so die 45-Jährige. Es bleibt also spannend…

Das ZDF zeigt die neuen Folgen von „Die Bergretter“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es dann auch in der ZDF-Mediathek im Stream.