ZDF: „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel verrät es: Er konnte nicht widerstehen

Wenn in Ramsau am Dachstein mal wieder Not am Berg herrscht, sind sie sofort zur Stelle: „Die Bergretter.“ Seit Jahren fesselt die ZDF-Serie ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. Vor allem Schauspieler Sebastian Ströbel lässt in seiner Rolle als Markus Kofler die Herzen vieler Fans höher schlagen.

Doch mittlerweile ist er nicht nur als Schauspieler mit Leib und Seele bei der Sache, sondern auch Autor seiner eigenen Geschichten. Denn am 7. Oktober erschien sein erster Roman, in dem er über seine Erfahrungen als Bergretter berichtet. Im Interview mit der Nachrichtenagentur „spot on news“ verrät Ströbel, worauf sich Fans der Serie in dem Buch besonders freuen dürfen und wie viel „echter Bergretter“ in ihm steckt.

ZDF-Star direkt Feuer und Flamme

ZDF-Star Sebastian Ströbel feiert Jubiläum! Vor zehn Jahren erzielte er in seiner charmanten Rolle des Markus Kofler im ZDF-Hit „Die Bergretter“ den großen Durchbruch. Am Set wird er dabei stets von erfahreneren Bergrettern wie etwa Heri Eisl und Mathias Ragg unterstützt. Dennoch: Die meisten Stuntszenen am Berg dreht der 47-Jährige sogar selbst!

Anlässlich des runden Geburtstags fasst er nun all das in seinem Buch „Die Bergretter. Meine Erfahrungen bei den Dreharbeiten und was ich von den echten Bergrettern lernte“ zusammen. Wie er im Interview ausplaudert, stand ihm die Idee schon länger im Sinn.

ZDF-Star plaudert aus dem Nähkästchen

„Diese Idee war schon immer in meinem Hinterkopf, denn die Bergrettung, die Dreharbeiten und die ganze Gegend sind einfach toll. Als dann der GU-Verlag auf mich zukam und mit Bergretter Heri Eisl und mir ein gemeinsames Projekt vorgeschlagen hat, war ich von der Idee sofort begeistert“, erzählt Sebastian Ströbel.

In dem Buch kommen allerdings nicht nur die Erlebnisse am Set zur Sprache, sondern auch die echte Bergrettungsarbeit. Mittlerweile würde sich der ZDF-Schauspieler sogar mit seinen Erfahrungen zutrauen, als „echter“ Bergretter zu agieren. „Ich sehe, wie sie sich verhalten und darum wüsste ich auf jeden Fall, wie ich mich zu verhalten habe. Ich glaube, ich wäre ein guter Assistent bei einer Erstversorgung“, so Ströbel.

Dennoch stellt der ZDF-Star klar: „Wir Filmschaffende suchen die Zuspitzung und die Bergrettung sucht die Rettung.“