ARD: „Sturm der Liebe“-Star nimmt Abschied – „Zeit, um weiterzuziehen“

Der ARD-Hit „Sturm der Liebe“ zieht seit Jahren die Zuschauer in seinen Bann. Im Mittelpunkt stehen die emotionalen Liebes- und Familiengeschichten rund um das Personal und die Eigentümer des Luxushotels Fürstenhof. Der Alltag wird dabei von tragischen Schicksalsschlägen, gemeinen Intrigen und turbulenten Liebschaften bestimmt.

Doch die Serie trägt nicht ohne Grund ihren stürmischen Namen und sorgt momentan für bittere Nachrichten. Eingeschweißte Fans müssen sich jetzt von einer Rolle verabschieden!

ARD: Schauspielerin hängt Rolle an den Nagel!

Fans müssen einen neuen Cast im ARD-Hit „Sturm der Liebe“ schon wieder ziehen lassen. Denn Schauspielerin Dionne Wudu verlässt nach nur etwas mehr als einem Jahr die Serie. In der Pressemitteilung der Daily-Soap heißt es: „Von der Hausdame am Fürstenhof über die Besitzerin eines Cafés bis hin zur Sängerin am Broadway – in der beliebten Telenovela ‚Sturm der Liebe‘ ist alles möglich.“

Und weiter: „Zumindest für Dionne Wudu in ihrer Rolle als Nicole Alves. Seit Juni 2023 hat sich Dionne Wudu in die Herzen der Fans gespielt und nimmt nun Abschied.“

ARD-Star gesteht: „Zeit, um weiterzuziehen“

Immerhin: Den Zuschauern bleibt Wudu in ihrer Rolle als Nicole Alves noch einige Wochen erhalten. Erst Anfang Dezember 2024 wird sie die ARD-Serie verlassen. Die Schauspielerin selbst verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich bin wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Nicht nur beim Drehen, sondern auch zwischenmenschlich mit tollen Kollegen vor und hinter den Kulissen.“

Doch der TV-Star hält auch fest: „Es hat großen Spaß gemacht, aber für mich persönlich wird es als Schauspielerin und Sängerin dann doch Zeit, um weiterzuziehen.“

Ihre Schauspielkarriere hängt Dionne Wudu trotz „Sturm der Liebe“-Aus natürlich nicht an den Nagel. 2025 wird sie in einer kleinen Rolle, aber auf der großen Leinwand im Kinofilm „Ein Mädchen namens Willow“ (Constantin Film) zu sehen sein. Außerdem stand der ARD-Star bereits für den ZDF-Klassiker „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera.