„Die Rosenheim-Cops“: ARD-Star gesteht: „Wir haben geflirtet“

Wenn die Liebe ein Verbrechen wäre, dann hätte ARD-Star Karin Thaler (59) längst das perfekte Alibi gefunden: über drei Jahrzehnte voller Herzklopfen und Leidenschaft mit ihrem Ehemann Milos Malesevic. In der glamourösen Welt der TV-Krimis ist sie als Marie Hofer in „Die Rosenheim-Cops“ auf Verbrecherjagd – doch ihr persönlichster Fall bleibt die Liebe auf den ersten Blick in einem Münchner Nachtklub…

Thaler ist bekannt für gekonnte Darbietung der charmanten Marie Hofer in der Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“. Dabei hat die Schauspielerin nicht nur vor der Kamera eine beeindruckende Karriere hingelegt, sondern auch privat den Hauptgewinn gezogen.

ARD-Star spricht über Liebesglück

Seit über 30 Jahren ist sie mit ihrem Milos glücklich verheiratet. Die beiden verbindet eine tiefe Zuneigung, die bereits 1993 in einem Münchner Nachtclub ihren Anfang nahm. „Von seiner Seite war es Liebe auf den ersten Blick, von meiner Seite war es Begierde auf den ersten Blick. Ich sah seine langen, schwarzen, lockigen Haare und dachte: ‚Wow!‘ Als er dann noch ein Gitarrensolo spielte, stand für mich fest: Den will ich haben!“, so die Schauspielerin im Gespräch mit „Bild“.

„Wir haben über die Tanzfläche hinweg geflirtet“, gesteht sie und fügt hinzu: „Meine Oma hat immer gesagt: ‚Karin, lass dich bloß nicht auf jemanden ein, den du in der Nacht kennenlernst, auf Musiker schon gar nicht, und geh nicht in der ersten Nacht mit jemandem ins Bett.'“ Thaler weiter: „Alle drei Sachen habe ich gemacht – und jetzt sind wir 31 Jahre zusammen.“

Neben der Liebe läuft auch die Karriere wie geschmiert. Seit 2002 spielt Karin in der ZDF-Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ und ist immer noch mit Herzblut dabei. „Wir alle lieben diese Serie und freuen uns riesig, wenn wir uns am Set sehen. Wenn mir die Menschen auf Instagram schreiben, wie gerne sie die Serie schauen, macht mich das sehr glücklich“, schwärmt sie.