ZDF-Zuschauer mit klarer Forderung für „XY gelöst“! Sender reagiert sofort

Viele Jahre lang beschränkte sich das ZDF darauf, Kriminalfälle bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ aufzuklären. Seit 2022 zeigt der Sender mit dem Folgeformat „XY gelöst“, wie es anschließend weitergeht und inwieweit die Zuschauer an der Aufklärung mitgeholfen haben.

2023 geht die ZDF-Show mit „Das aktuelle Sportstudio“-Moderator Sven Voss mit Staffel 2 auf Sendung. Wie die TV-Bekanntheit im exklusiven Interview mit dieser Redaktion verriet, wird es diesmal allerdings einige Änderungen geben. Damit reagiert das „XY gelöst“-Team direkt auf die Forderungen der Zuschauer.

ZDF bringt „XY gelöst“ mit Staffel 2 ins Programm

Im Interview spricht Sven Voss von ersten Erkenntnissen, die das Team nach der Veröffentlichung von Staffel 1 machte und jetzt versucht zu nutzen, um das Format auszubauen. „Eine Erkenntnis war zum Beispiel: Es ergibt Sinn, für dieses Format vor Ort an den Originalschauplätzen zu drehen“, so Voss.

Dann erklärt er: „Wenn man einen Ermittler, der vielleicht gar nicht mehr im aktiven Dienst ist, für den es aber der Fall seines Lebens war, beispielsweise nochmal am Fundort der Leiche trifft, ist das oft für das Gespräch sehr ergiebig, weil er jedes Detail auch nach 15 oder 20 Jahren noch im Kopf hat.“

Sven Voss macht Ankündigung

Damit gehe allerdings auch eine gewisse Herausforderung einher. „Diese Details, die einem dann geschildert werden, muss man erstmal verkraften, aber sie machen das Ganze auch so anschaulich und authentisch. Gepaart mit den nachgestellten Szenen, die man von ‚XY‘ kennt, ist das eine super Kombination.“ Und deshalb kann er jetzt stolz verkünden: „Das haben wir im Vergleich zur ersten Staffel noch mal verfeinert.“

Darüber hinaus hatten sich Zuschauende mit einer dringenden Bitte an den Sender gewandet, der das Produktionsteam jetzt nachgegangen ist: „Zudem entsprechen wir den Wünschen vieler unserer Zuschauer, mehr noch die Entwicklung der Kriminaltechnik zu beleuchten. Denn heute besteht nicht nur die Möglichkeit eines DNA-Abgleichs, mit dem man Täter überführen kann. Die Digitalisierung hat bei der Ermittlungsarbeit viele neue Ansätze ermöglicht. Auch dort horchen wir immer wieder rein und können dem Zuschauer so zeigen, wie die Ermittler es vollbracht haben, nach so vielen Jahren noch zurückliegende Fälle aufzuklären.“

Das ZDF zeigt „XY gelöst“ am Mittwoch (5. Und 12. Juli) jeweils ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen im TV Ab Mittwoch (28. Juni) sind alle vier Folgen der Staffel in der Mediathek abrufbar.