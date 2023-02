ZDF plant Großes – so haben Zuschauer „Wetten, dass..?“ noch nie gesehen

Das ZDF hat in diesem Jahr etwas zu feiern – und die Zuschauer können sich mit dem Sender freuen! So ging das Zweite Deutsche Fernsehen am 1. April 1963 das erste Mal auf Sendung, wird in diesem Frühjahr also 60 Jahre alt.

Doch in Rente geht das ZDF damit noch lange nicht: Zum Jubiläum hat sich der Sender aus Mainz ein besonderes Programm überlegt, das sowohl neue als auch alte Klassiker vereint.

ZDF zeigt „Die Show der Shows“

Bereits im November 2021 holte das ZDF die Event-Show „Wetten, dass..?“ zurück ins Programm, hauchte der Samstagabend-Show gemeinsam mit Moderator Thomas Gottschalk neuen Erfolg ein. Deshalb steht auch die neue Ausgabe für den 25. November 2023 in Oldenburg bereits fest – doch vorher können sich „Wetten, dass..?“-Fans noch auf eine Sonderausgabe ihrer Lieblingsshow freuen.

Anlässlich des 60.Geburtstags des ZDF zeigt der Sender am 1. April 2023 um 20.15 Uhr die „Show der Shows“ – in ihr werden fünf berühmte ZDF-Klassiker vereint, bekannte Gesichter des Senders stellen die Kandidaten dar. Neben „Wetten, dass..?“ soll auch „Der große Preis“ und die „ZDF-Hitparade“ ihren Part bekommen.

ZDF: Diese Details bleiben bis zuletzt geheim

Unklar ist dagegen noch, wer den Show-Master bei der großen Geburtstagsfeier gibt und die Protagonisten und Zuschauer durch den Abend und die einzelnen Sendungen führt – während für einige Fans nur Thomas Gottschalk infrage kommen würde, hält sich das ZDF bewusst bedeckt. „Wer die jeweilige Show moderiert und alle Protagonisten durch den Abend führt, bleibt bis zum Schluss geheim“ – auch für die ZDF-Promis, erklären die Mainzer in einer Pressemitteilung.

Doch nicht nur am 1. April gibt es im ZDF ein Sonderprogramm zum Jubiläum. Bereits Ende März nehmen sich viele ZDF-Formate, darunter „Studio Schmitt“ oder „Bares für Rares“ dem Thema an und lassen die Highlights der letzten TV-Jahrzehnte Revue passieren.