ZDF verkündet „Bares für Rares“-Pause: Doch das TV-Programm sagt etwas anderes

Die Fans von „Bares für Rares“ (ZDF) haben es in diesen Tagen nun wahrlich nicht leicht. Erst fielen zahlreiche Folgen wegen der Fußballweltmeisterschaft in Katar aus. Und als man dachte, dass das Großevent in dem von Menschenrechten wenig verwöhnten Land beendet sei und man endlich wieder ungestört in Horst Lichters heile Welt eintauchen könne, folgte der Wintersport.

Auch in dieser Woche müssen sich die Zuschauer der ZDF-Kultshow, die mittlerweile schon seit zehn Jahren im Zweiten zu sehen ist, und die Horst Lichter einst als „kleines Stückchen Fernsehgeschichte“ bezeichnete (hier findest du das ganze Interview mit Horst), in Verzicht üben. Das wurde am Montagmorgen (13. Februar 2023) auf der Instagram-Seite von „Bares für Rares“ bekannt gegeben. Oder etwa doch nicht?

„Bares für Rares“-Posting sorgt für Verwirrung

Dort heißt es: „Wegen des Wintersports ist ‚Bares für Rares‘ die kommenden drei Tage leider nicht im TV zu sehen.“ Ein wenig irreführend: Am Montag, 13. Februar, zeigt das ZDF eine neue Folge. Wie immer pünktlich um 15.05 Uhr. Und auch in den kommenden Tagen steht die Trödelsendung im ZDF-TV-Programm. Das merkte auch direkt ein Instagram-Follower unter dem Posting an.

Die Auflösung: Das ZDF veröffentlichte bei Instagram einen alten Post. Dieser war bereits am vergangenen Freitag (10. Februar 2023) bei Facebook online gegangen. Und besagte, dass die Trödelshow am Wochenende ausfalle. Am Wochenende zeigte das ZDF unter anderem die Nordische Kombination der Männer oder die Alpine Ski-WM aus Courchevel in Frankreich.

Das ZDF bemerkte seinen Fehler übrigens recht schnell, nach knapp einer Stunde war das Posting wieder von der Instagram-Seite verschwunden. So ein Glück: Schließlich dürften sich die Fans wie Bolle auf neue Folgen freuen. Da möchte ein junges Paar aus Aachen beispielsweise eine edle, silberne Schale verkaufen. Oder eine Dame aus Steinhagen, die mit einem Ölgemälde die Händlerinnen und Händler um den Verstand und ihr Geld bringen möchte. Los geht es am Montag, dem 13. Februar 2023 pünktlich um 15.05 Uhr.