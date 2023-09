ZDF ändert plötzlich Programm – nach dem Fernsehgarten geht’s ab

Programmänderung im ZDF!

Treue ZDF-Zuschauer freuen sich am kommenden Sonntag (10. September) wie gewohnt auf ihren Fernsehgarten mit Andrea „Kiwi“ Kiewel – und im Anschluss auf das „Duell der Gartenprofis“. Doch an diesem Sonntag fällt die letztgenannte Sendung spontan aus. Grund dafür ist eine absolute Sensation!

ZDF ändert Programm am Sonntag

Kaum einer hat es für möglich gehalten, aber das Wunder ist plötzlich zum Greifen nah: Bei der Basketball-WM 2023 steht die deutsche Mannschaft tatsächlich im Finale! In einem packenden Halbfinale gegen den haushohen Titelfavoriten USA setzte sich das DBB-Team am Freitag (8. September) mit 113:111 durch – und buchte das Final-Ticket!

Das Endspiel Deutschlang gegen Serbien steigt am Sonntag (10. September) um 14.40 Uhr. Grund genug für das ZDF, auf die Euphoriewelle aufzuspringen – und das Finale ins Free-TV zu holen.

Denn eigentlich läuft die Basketball-WM beim Streamingdienst MagentaSport. Das erste WM-Finale eines DBB-Teams soll aber auch im TV zu sehen sein. Darum hat sich das ZDF nun gekümmert.

Basketball-WM-Finale im Free-TV

„Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland können den größten Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag live im ZDF miterleben“, so Sender-Sportchef Yorck Polus. „Wir freuen uns, diesen krönenden Abschluss der WM live zu übertragen. Möglich gemacht hat dies unter anderem die Kooperationsbereitschaft des Inhabers der Übertragungsrechte der Basketball-WM in Deutschland.“

Die Übertragung des WM-Finales beginnt am Sonntag, 10. September, um 14.15 Uhr im ZDF – direkt im Anschluss an den Fernsehgarten.

Die ursprünglich geplante Doppelfolge „Duell der Gartenprofis“ (14.10 Uhr bis 15.40 Uhr) muss dafür wohl entfallen.