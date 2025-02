Trauriger Abschied im ZDF – Krimi-Sendung wird nach 30 Jahren abgesetzt

Immer wieder kommt es vor, dass die deutschen TV-Sender eine beliebte Serie nicht weiterführen. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben: Mangelhafte Quoten, Schauspieler, die nicht mehr wollen oder ausbleibende Fortsetzungen der Drehbücher.

Besonders bitter ist es für die Fans dann, wenn eine langjährige Serie plötzlich endet. Genau das steht einigen Krimi-Liebhabern nun bevor. Am Samstagabend (22. Februar) endet im ZDF eine Ära.

ZDF zeigt letzte Folge von Kult-Serie

Die Rede ist von der Krimi-Reihe „Stubbe – Von Fall zu Fall“, die das erste Mal im Jahr 1995 über die Bildschirme geflimmert ist. Zwischen 2014 und 2018 gab es eine längere Unterbrechung der Serie, die der Beliebtheit jedoch keinen Abbruch getan hat. Nach rund 30 Jahren und unzähligen Folgen geht die kultige Reihe nun aber offiziell zu Ende.

+++ auch interessant: Horst Lichter: Kurz nach Ausstrahlung von „Bares für Rares“ erreicht ihn die Nachricht +++

Wolfgang Stumph begeisterte in der Rolle des Kommissars Wilfried Stubbe ein Millionenpublikum. Sein Aus in der Serie versteht er allerdings nicht als Karriereende, wie er gegenüber „Bild“ betont: „Ich bleibe im Unruhestand. Ein gutes Schauspielangebot nehme ich weiterhin gerne an.“

ZDF-Schauspieler werden deutlich

Und auch seine Tochter, Stephanie Stumph, bedauert das Aus der Serie nicht. Im Interview mit „Bunte.de“ ließ sie anklingen, dass sie dankbar für ihre Rolle sei und nicht wehmütig sei. „Mal schauen, ob mein Vater und ich die letzte Episode zusammen schauen. Vielleicht bestellen wir Pizza und es läuft irgendwo im Hintergrund. Wir haben die Folge natürlich schon vor der Ausstrahlung zu sehen bekommen“, fügt sie noch hinzu.

+++ „Schlussrunde“ (ARD/ZDF) verläuft chaotisch! Wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt am Samstagabend (22. Februar) um 20.15 Uhr die letzte Folge der Reihe. Der Fall namens „Stubbe – Familie in Gefahr“ kann nach TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek gestreamt werden.