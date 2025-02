Horst Lichter: Kurz nach Ausstrahlung von „Bares für Rares“ erreicht ihn die Nachricht

Er ist der charmanteste Bartträger des deutschen Fernsehens und seit Jahren das Gesicht von „Bares für Rares“: Horst Lichter. Mit seiner unverwechselbaren Art und viel Witz führt er durch die beliebte ZDF-Trödelshow. Gemeinsam mit seinem Team aus Experten und Händlern begutachtet er wertvolle und manchmal auch ziemlich kuriose Raritäten. Doch während im Studio gefeilscht und verhandelt wird, entscheidet sich draußen die große Frage: Wie viele Zuschauer schalten eigentlich ein?

Kurz nach der Ausgabe am Freitagnachmittag (21. Februar) kam die Antwort!

Nach „Bares für Rares“ ist es offiziell

Die Nachmittagsausgabe von „Bares für Rares“ erreichte kurz nach 15 Uhr satte zwei Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von beeindruckenden 22,7 Prozent. Damit bleibt das ZDF-Format weiterhin ein echter Publikumsmagnet.

Doch während Horst Lichter und sein Trödel-Team am Nachmittag glänzten, sah es in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht ganz so rosig aus. Hier zog das ZDF-Programm am Abend eine andere Trumpfkarte: Die Krimi-Reihe „Die Chefin“!

„Bares für Rares“: Krimi im ZDF macht Druck

5,61 Millionen Zuschauer schalteten am Freitagabend zur Primetime ein, um sich den neuesten Fall von „Die Chefin“ anzusehen – und bescherten dem ZDF den klaren Tagessieg. Doch damit nicht genug: Auch „SOKO Leipzig“ lief im Anschluss stark und lockte 4,52 Millionen Krimi-Fans vor den Fernseher.

Trotz der starken Konkurrenz bleibt „Bares für Rares“ ein Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Seit über zehn Jahren fasziniert die Show bereits mit ihren überraschenden Funden und natürlich Horst Lichters Humor. Und wer am Freitag nicht genug bekommen hat, muss sich nicht lange gedulden: Schon am Montag (24. Februar) geht es weiter!

Mehr News rund um „Bares für Rares“:

Um 15.05 Uhr öffnet das ZDF wieder die Türen zum Trödelparadies. Vielleicht gibt es dann die nächste sensationelle Entdeckung – oder ein unerwartetes Bieter-Duell zwischen den Händlern. Eins ist sicher: Bei „Bares für Rares“ wird es nie langweilig!