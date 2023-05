ZDF ändert das Programm: Zuschauer müssen warten

Während die ARD am Sonntagabend ihren „Tatort“ zeigt, kommen Film-Fans im ZDF auf ihre Kosten. Pünktlich zur Primetime gibt es hier einen neuen Spielfilm im Programm. So sind es die Zuschauer eigentlich gewöhnt.

Am Sonntagabend (14. Mai) müssen sich die ZDF-Zuschauer jetzt allerdings einige Minuten gedulden, denn der Sender ändert das Programm und zeigt mit Verspätung „Inga Lindström: Die Süße des Lebens“.

ZDF zeigt „Heute-Journal Spezial“

Nervös werden, muss hier allerdings keiner. Dennoch lohnt es sich zu wissen, dass das ZDF-Abendprogramm diesmal erst um 20.20 Uhr startet und nicht wie gewohnt schon fünf Minuten früher.

Grund dafür ist ein „Heute-Journal Spezial“, das der Sender vorab zeigt. Hier soll sich alles um das Thema Wahlen in der Türkei drehen. Dafür berichtet Christian Sievers live aus der türkischen Hauptstadt Ankara. Bei der Wahl geht es um nicht weniger als die Frage, wer den Präsidentschaftsposten in der Türkei übernimmt.

Der amtierende Machtinhaber Recep Tayyip Erdoğan liefert sich einen Wettstreit mit Kemal Kılıçdaroğlu. Bis 17 Uhr Ortszeit konnte gewählt werden, dann wurden die Wahllokale zur Auszählung geschlossen.

Das ZDF ist nicht der einzige Sender, der mit zusätzlichen Informationen rund um die Wahl in der Türkei auftrumpft. Auch die ARD hatte Veränderungen im Sendeplan angekündigt und Vorkehrungen getroffen. „Tagesthemen“-Sprecherin Caren Miosga berichtete in der letzten Woche nicht wie gewohnt aus dem Studio in Hamburg, sondern fing die Stimmung vor Ort ein. (Hier mehr dazu)

Für alle „Inga Lindström“-Fans heißt es jedenfalls warten. Ab 20.20 Uhr gibt es dann aber wieder Emotionen pur. Denn dann dreht sich alles um Konditorin Juna, die ihren Job kündigt und anschließend mit ihrer Tochter Ida im Gepäck zurück in die Heimat in der Provinz zieht.

Hier trifft sie auf Emil, der mit Liv verlobt ist, an dem Juna aber schon bald Interesse zeigt. Bitter nur, dass ausgerechnet Juna die Hochzeitstorte für das Paar backen soll. Als dann auch noch ihr Ex, Idas Vater, auftaucht, wird’s so richtig turbulent im Dorf.