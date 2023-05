ZDF-Tierfilmer Andreas Kieling von Bär angegriffen – Bild zeigt ihn blutüberströmt

Normalerweise sind Tierfilme wohl kein Grund, um eine Trigger-Warnung dazu zu schreiben. Doch was jetzt hinter den Kulissen einer solchen Dokumentation passierte, bedarf definitiv einer ausdrücklichen Warnung. Es geht um ZDF-Tierfilmer Andreas Kieling.

Der passionierte Tierfilmer veröffentlichte am Sonntag (14. Mai) auf seinem Facebook-Kanal ein Foto von sich, das ihn blutüberströmt im Gras sitzend zeigt. Seine Haare kleben ihm blutdurchtränkt am Kopf. Seine Jacke ist am Rücken zerstört und auch seine Hand voller Blut. Dazu schreibt der ZDF-Mann: „Bären-Angriff vor einer Woche bei Dreharbeiten über seltene Wasservögel in den Hochkarpaten.“

ZDF-Tierfilmer Andreas Kieling bei Arbeit attackiert

Kieling ist als Abenteurer bekannt. Für die ZDF-Serie „Terra X“ machte sich der Tierfilmer schon oft auf die Reise an abgelegene Orte in der Natur und kam dabei auch mit Bären bereits in engeren Kontakt. „Als im Sommer 2006 Braunbär Bruno Deutschland in Atem hielt, war Andreas Kieling als Bärenexperte vielfach in den Medien“, heißt es auf seiner Website.

Seine jetzt veröffentlichten Privataufnahmen zeigen zunächst aber erstmal kein schönes Bild von seiner Arbeit. Aber Kieling kann Entwarnung geben. „Mir geht es auch wieder ganz ok!“

Achtung Blut! Hier ist das Foto einsehbar.

Zuschauer sind in Sorge um ZDF-Mann

Die Fans des Tierfilmers sind schockiert über die blutigen Aufnahmen, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen:

„Ohne Vorwarnung und Erklärung ein heftig schockierendes Bild“

„Das war Glück im Unglück, der Angriff vom Bären hätte noch schlimmer enden können“

„Puh das Foto sieht schon heftig aus. Gut, dass Sie schreiben, dass Sie ok sind“

Dabei betont der Tierfilmer in seinem Beitrag auch: „Dem Bären geht es gut, er ist nur seinem Instinkt gefolgt.“

Auf seinem Social-Media-Kanal gibt Andreas Kieling seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen außergewöhnlichen Joballtag und zeigt dabei immer wieder seine enge Verbindung zu den Tieren.

Was er für seinen Beruf in Kauf nimmt, rechnen ihm seine Zuschauer nach diesen Aufnahmen einmal mehr hoch an, wie die Nachrichten auf Facebook zeigen.