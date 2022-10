ZDF: Filmemacher packt aus – DAS wird nie gezeigt

Er ist einer der renommiertesten und bekanntesten Tierfilmer des Landes: Andreas Kieling. Der 62-Jährige aus Gotha ist bereits seit über 30 Jahren als Dokumentarfilmer überall auf der Welt unterwegs. Unter anderem auch für das ZDF-Format „Terra X“. Logisch also, dass Kieling auch am Mittwochabend bei der „Großen ‚Terra X‘-Show“, die das Zweite um 20.15 Uhr ausstrahlte, dabei war.

Und es waren beeindruckende Bilder, die das ZDF von Kielings Abenteuern zeigte. Besonders eine Szene sorgte sicherlich bei dem ein oder anderen Zuschauer für gefrorenes Blut in den Adern. Kieling sitzt in einem Busch, nur wenige Zentimeter vor ihm ein Bär. Das Raubtier kommt immer näher. Es wird brenzlig. Doch der erfahrene Tierfilmer bleibt cool, schreit dem Bär lediglich entgegen, dass er weggehen solle. Und das Tier reagiert. Lässt den 62-Jährigen wirklich in Frieden. Und Kieling? Der bricht den Dreh ab, in Sorge, dass der Bär doch noch einmal zurückkommen könnte.

ZDF: Tierfilmer Andreas Kieling spricht über seine „Terra X“-Filme

Dies seien Bilder, so Kieling, die man fast nie zu sehen bekomme. „Unfassbare Bilder. Ich sag es ganz ehrlich, ich habe gerade noch mal ein bisschen Angst um dich gehabt. Nachträglich“, ist auch Moderator Johannes B. Kerner sichtlich beeindruckt von dem Mut des Dokumentarfilmers.

ZDF-Tierfilmer Andreas Kieling und Moderator Johannes B. Kerner. Foto: Screenshot ZDF

Doch Andreas Kieling bleibt cool. Er ist die Aufregung gewöhnt, wünscht sich jedoch mehr solcher Szenen im ZDF: „Man muss das mal sagen, was wir ja nie zeigen in Filmen, leider auch heute Abend nicht … es gibt natürlich auch genug Momente, wo ich sage – zu mir selber oder auch zu Kollegen – das ist besser, wir packen jetzt ein und gehen. Die Sache kann eskalieren. Wir ziehen uns auch genauso oft zurück.“

Ein spannendes Thema, das wirklich in den Tier-Filmen viel zu selten behandelt wird. Wobei: Die Szenen, in den Kieling den wilden Wesen ganz nahe kommt, sind ja auch deutlich spannender anzusehen.