„Bares für Rares“: „Kindermalerei“? Von wegen! Unscheinbares Bild wird zum Goldstück

Manchmal sind es die unscheinbaren Dinge, die bei „Bares für Rares“ für Überraschungen sorgen. So auch bei Hannelore (53), die mit einem unscheinbaren Gemälde ins Pulheimer Walzwerk kommt. Geerbt von ihren Eltern, die es auf einem Trödelmarkt gefunden hatten.

Horst Lichter (63) staunt: „Nie aufgehängt?“ Hannelore verneint. Experte Colmar Schulte-Goltz (51) nimmt das Bild unter die Lupe: Ein Aquarell von Frank Heckendorf aus 1938. Typisch für Heckendorf sind die „südlichen Motive“ seiner Italienreisen – eindrucksvoll, nicht detailreich.

Das Aquarell ist in einem „exzellenten Zustand“, so Schulte-Goltz.

„Bares für Rares“: Der Preis explodiert

Hannelore wünscht sich 500 Euro, doch der Experte setzt an: 1.500 bis 2.000 Euro! „Alter Schwede!“, so Lichter. „Das finde ich sensationell! Weil: Wie viele würden da am Trödelmarkt vorbeilaufen und denken: Kindermalerei!“ Im Händlerraum staunen alle. „Jetzt müssen wir zur Bank laufen“, witzelt Wolfgang Pauritsch (53). „Urlaubsstimmung bekommen wir bei diesem Bild.“ Auch Susanne Steiger (42) ist begeistert.

Gemalt wurde das Aquarell 1938 von dem Künstler Frank Heckendorf. Foto: Foto: ZDF/Screenshot

„Was für ein schönes Bild, wir sind begeistert, diese leuchtenden Farben, bekannter Maler, tolle Stimmung“, strahlt sie über beide Ohren. Kein Wunder, dass sofort ein spannendes Bietergefecht entbrennt. Dabei startet Kunstliebhaber Pauritsch mit 500 Euro. Doch schnell geht’s in Hunderterschritten nach oben. Bei 2.300 Euro von Julian Schmitz-Avila (38) scheint es entschieden. Doch Steiger setzt noch einen drauf: 2.600 Euro!

Es ist entschieden: die 42-Jährige sticht alle aus und sichert sich das Aquarell. Und Hannelore? Die geht mit einem Lächeln und einem vollen Geldbeutel nach Hause.

