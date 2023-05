„Tatort“-Kommissar bittet Zuschauer um Hilfe – das steckt dahinter

Die Freude bei den Krimi-Fans ist groß, wenn die ARD neue Folgen vom „Tatort“ im TV zeigt wie am Sonntag (14. Mai) „Das geheime Leben unserer Kinder“. Doch damit ist ab dem 18. Juni erstmal Schluss. Denn dann geht das Format in die alljährliche Sommerpause und der Sender zeigt Wiederholungen. (Hier mehr dazu)

Die Pause läutet die ARD allerdings mit einem Knall ein, denn auf die „Tatort“-Fans wartet an jenem Sonntagabend nicht nur ein brandneuer Fall aus Stuttgart, sondern auch die Herausforderung den TV-Kommissaren zu helfen.

„Tatort“-Fans werden selbst zu Ermittlern

Es ist wohl keine Seltenheit, dass Zuschauer vor dem Fernseher sitzen und sich denken „Das hätte ich auch gewusst.“ Eben dieses Detektiv-Gespür können Krimi-Fans jetzt nutzen, um selbst in die Rolle der Ermittler zu schlüpfen und ihre eigenen Ermittlungen führen, oder zumindest die TV-Kollegen unterstützen.

Passend zum Stuttgarter „Tatort“ können die Zuschauer online an einem Seitenstrang des Falls rätseln. „Tatort-Game“ heißt die Seite, über die der Zugang zum Spiel erfolgt. Über ein Chatportal können die Nutzer dann mit Kommissar Thorsten Lannert in Kontakt treten.

Sender bringt Online-Spiel zu „Tatort“ raus

Bis zum Start des Online-Spiels hält sich der TV-Star in Form seines virtuellen Charakters noch bedeckt mit seinen Informationen. Bis auf „Ein Mann wurde tot am Eugensplatz in Stuttgart gefunden“, erfährt man hier noch nicht viel. Los geht’s dann am 18. Juni.

„Die Rätsel im ‚Tatort Game‘ stammen von professionellen Rätselautorinnen und Autoren, die wissen, wie man dich herausfordert“, heißt es auf der Spiel-Seite. Mit der Hilfe einer KI (Künstlichen Intelligenz) reagiert das Spiel direkt auf die Eingaben der Nutzer. Damit soll das „Spielerlebnis auf ein neues Level“ gehoben werden. Bezahlt werden muss für das Online-Game übrigens nichts. „Da dies ein Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist und durch den Rundfunkbeitrag finanziert wird.“

Und darum geht’s im Film-Pendant: Thorsten Lannert (gespielt von Richy Müller) und Sebastian Bootz (gespielt von Felix Klare) werden mit einer Wasserleiche, Kleinkriminellen und dem Thema Landwirtschaft konfrontiert. Ein „Tatort“-Potpourri also, das mit dem Online-Spiel gleich noch einen spannenden Aspekt dazu bekommt.