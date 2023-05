ARD-Star als Oscar-Preisträger –DIESEN TV-Ermittler kannst du jetzt im Kino hören

Es gibt so manche Stimmen von deutschen Synchronsprechern, die sich mittlerweile nicht mehr von den Schauspielern trennen lassen. Denken wir da an die typisch rauchige Stimme von Bruce Willis, die eigentlich Manfred Lehmann gehört. Oder Gerrit Schmidt-Foß, der seit jeher die Rollen von Leonardo DiCaprio spricht.

Nun kam ein Film in die Kinos, der nicht nur lange von den Fans erwartet wurde, sondern auch eine kleine Überraschung mit sich bringt. Denn die Hauptrolle wird von einem bekannten ARD-Star gesprochen.

ARD-Star liefert Synchronstimme für Oscar-Preisträger

Die Rede ist von ARD-Star Torsten Münchow. Denn dieser ist seit stolzen 30 Jahren die Synchronstimme des amerikanischen Schauspielers Brendan Fraser. Dieser bekam 2023 für seine Rolle in „The Whale“ den begehrten Oscar in der Kategorie „Bester Schauspieler“.

++ ARD und ZDF: Sorge vor TV-Blackout bei WM! Jetzt schaltet sich sogar Baerbock ein ++

Hierzulande ging der Film am 27. April 2023 an den Start. Zur Premiere trafen sich der Synchronsprecher und der Schauspieler nun zum ersten Mal aufeinander. Für den ARD-Schauspieler eine tolle Erfahrung, wie er gegenüber „Bild“ verrät: „Nach 30 Jahren, in denen ich ihm meine Stimme leihe, haben wir uns getroffen. Das war irgendwie, als treffen sich Brüder nach 30 Jahren. Einfach irre. Ich habe ihm einen Bernsteinring von meinem Großvater geschenkt. Den hat er auch gleich getragen, auf dem Daumen. Er war echt gerührt. Der Mann hat das Herz auf dem rechten Fleck. Ich werde ‚The Whale‘ hier auch in Deutschland auf der Bühne spielen.“

Brendan Fraser und Torsten Münchow trafen bei der Kino-Premiere in Berlin aufeinander. (Archivfoto) Foto: IMAGO/Eventpress

Torsten Münchow bekommt Synchronsprecher-Preis

Eigentlich ist Torsten Münchow dem ARD-Fernsehpublikum als Dienstältester im „Großstadtrevier“ bekannt. Doch statt für seine schauspielerischen Leistungen, bekommt er neulich den „Cinestar Dubbing Award“ für seine Synchronsprecherrolle in „The Whale“. Doch für den 57-Jährigen dürfte diese Auszeichnung wohl sinnbildlich für die 30 Jahren stehen, in denen er Brendan Fraser seine Stimme schenkt.

Mehr News:

Neulich hat die ARD gute Nachrichten für viele Zuschauer. Ein beliebtes Format geht in die Verlängerung.