„Tatort“: Kurz nach TV-Ausstrahlung ist es offiziell

Es war ein sowohl schöner als auch trauriger Sonntagabend (29. September) für alle Fans vom „Tatort“. Einerseits zeigte die ARD einen brandneuen Fall namens „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“.

Andererseits ist es der Abschied des Frankfurter Ermittler-Duo Janneke und Brix! Doch wie kam das „Tatort“ Finale der beiden beim TV-Publikum an? Ein Blick in die Quote schafft Klarheit.

„Tatort“-Finale aus Frankfurt

Es ist offiziell: Die Schauspieler Margarita Broich und Wolfram Koch nehmen Abschied vom „Tatort“. Über zehn Jahre lang waren sie als Ermittler Anna Janneke und Paul Brix Teil der Kult-Serie. Doch nach ihrem letzten Fall „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ ist Schluss.

Doch wird der traurige Abschied auch zum Trauerspiel in Sachen Einschaltquote? Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, ist die Antwort darauf ein klares Nein. Am Sonntagabend schauten durchschnittlich 6,06 Millionen Menschen zu, wie das Ermittler-Duo ein letztes Mal auf Spurensuche geht. Einen kleinen Dämpfer gibt es am Ende des Tages dann doch.

„Tatort“: Dämpfer für Team aus Frankfurt

Die Einschaltquote am Sonntagabend kann sich definitiv sehen lassen. Auch der Marktanteil von starken 22,2 Prozent sind vielversprechend und holt locker den Tagessieg für den öffentlich-rechtlichen Sender und den „Tatort“ aus Frankfurt.

Doch im Vergleich zu den beiden vergangenen Filmen aus dem Schwarzwald und aus Wien hat die ARD an Zuschauer verloren. Rund zwei Millionen Menschen weniger schalteten zur besten Sendezeit ein.

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.