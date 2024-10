„Tatort“: Ende einer Ära! ARD-Zuschauer müssen jetzt stark sein

Es hatte sich bereits vor einigen Wochen angekündigt, jetzt wird es am Sonntag (6. Oktober) offiziell: Der Franken-„Tatort“ verliert seine Kommissarin!

Nach zehn Jahren gibt Dagmar Manzel ihre Rolle als Paula Ringelhahn auf, wird in der neuen „Tatort“-Folge zum letzten Mal an der Seite von Fabian Hinrichs (spielt Kommissar Felix Voss) zu sehen sein (hier mehr). Danach wartet auf Fans des „Tatorts“ aus Franken erst einmal eine große Ungewissheit.

„Tatort“-Darstellerin hat „paar Tränchen verdrückt“

Wer am Sonntag um 20.15 Uhr die ARD einschaltet, um den neuen „Tatort“ aus Franken zu sehen, sollte die Ermittlerarbeit des Teams Ringelhahn und Hinrichs besonders genießen. In der Episode „Trotzdem“ wird Dagmar Manzel nämlich zum letzten Mal in dieser Rolle zu sehen sein.

Nach zehn Jahren und zehn Folgen macht die 66-Jährige Schluss mit ihrem „Tatort“-Engagement. „Ich gehe mit großer Freude und schönen Erinnerungen im Herzen und mache jetzt Platz für andere Künstler“, erklärt Manzel dazu. Die Zeit als Kommissarin sei toll gewesen, deswegen habe sie auch „ein paar Tränchen verdrückt“.

++ „Tatort“-Star erlebt Horror am TV-Set – „Gruselig und befremdlich“ ++

Gleichzeitig freut sich die Schauspielerin auch auf den Freiraum für neue Projekte – möglichst ohne viele Übernachtungen im Hotel. „Ich habe oft Pech mit Hotels. Die Zimmer sind dann entweder an der Straße, neben dem Fahrstuhl oder irgendein Fest wurde darunter gefeiert“, erinnert sie sich.

„Tatort“: Wer wird neue Franken-Kommissarin?

Doch nicht Dagmar Manzel hat ein Stück weit eine ungewisse Zukunft vor sich, auch die „Tatort“-Fans wissen noch nicht, wie die ARD nach dem Abschied mit der Krimireihe in Franken plant.

Mehr aktuelle TV-Themen:

Wer Nachfolgerin an der Seite von Fabian Hinrichs wird, ist nämlich noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass der neue Franken-„Tatort“ ohne Dagmar Manzel noch in diesem Jahr gedreht und dann im Januar 2025 ausgestrahlt werden soll. (mit dpa)