„Tatort“: Trauriger Abschied – ARD verkündet Hiobsbotschaft

Die Abschiede beim „Tatort“, sie wollen einfach nicht aufhören. Wurde Anfang des Jahres bekannt, dass der Kieler Kommissar Borowski (gespielt von Axel Milberg) nur noch bis 2025 ermitteln wird, endet nun auch die Amtszeit von Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn (gespielt von Dagmar Manzel) aus dem Franken-„Tatort“.

So gab die ARD am Dienstagabend bekannt, dass in Nürnberg und Umgebung aktuell der zehnte Tatort aus Franken unter dem Arbeitstitel „Trotzdem“ gedreht werde. Es wird der letzte Fall mit Dagmar Manzel. Sie verlässt auf eigenen Wunsch das Team Franken.

Dagmar Manzel gibt „Tatort“-Aus bekannt

„Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur, und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte, und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe. Zum Beispiel Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen. Es war eine wunderbare, beglückende, intensive, zehnjährige Arbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, besonders mit Stephanie Heckner, die leider viel zu früh verstorben ist. Ihr habe ich sehr viel zu verdanken“, heißt es von Manzel gegenüber der ARD.

Dagmar Manzel nimmt Abschied vom „Tatort“. Foto: IMAGO/Future Image

Und weiter: „Zum Beispiel die Drehbücher, die mit ihr zusammen entwickelt wurden, die wunderbaren Regisseure, die sie ausgesucht hat, mit denen ich arbeiten durfte und natürlich auch die vielen interessanten Schauspieler, mit denen ich zusammen vor der Kamera stehen durfte. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Ich bin dankbar für diese Zeit. Sie hat mich bereichert und glücklich gemacht, und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse. Paula bleibt in Franken, und ich will dort auch ohne Paula ab und an Land und Leute genießen.“

In ihrem letzten Fall löst der Suizid eines Häftlings eine Reihe tödlicher Ereignisse in Nürnberg aus. Im darauffolgenden „Tatort“ wird Felix Voss (gespielt von Fabian Hinrichs) zunächst alleine ermitteln. „Wer anschließend in das Team des Tatort Franken kommt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben“, heißt es vom Bayerischen Rundfunk.