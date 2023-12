ZDF-Moderator schimpft im TV über SPD-Politikerin: „Noch peinlicher wird’s nicht“

Wenn das Jahr sich dem Ende entgegen neigt und das neue Jahr so langsam seine Schatten vorauswirft, ist die Zeit der Jahresrückblicke gekommen. Ob bei RTL, ARD oder ZDF … überall wird noch einmal über das gesprochen, was in den zurückliegenden Monaten so wichtig war, beziehungsweise für wichtig erachtet wurde.

Und so ist es wenig überraschend, dass auch das ZDF mit der Sendung „Album 2023 – Bilder eines Jahres“ am zweiten Weihnachtstag um 19.15 Uhr, also kurz vor Florian Silbereisens neuester Ausfahrt mit dem „Traumschiff“ noch einmal einen Blick zurück wirft.

ZDF zeigt Jahresrückblick an Weihnachten

Und das durchaus bissig, wie schon in den ersten Minuten der Sendung zu sehen, beziehungsweise zu hören ist. Beginnt Moderator Gert Anhalt doch direkt mit den berüchtigten Silvesterkrawallen, die Anfang 2023 Berlin in Besonderem, aber auch ganz Deutschland erschütterten.

„Neujahrsgrüße aus der Hauptstadt. Und der Kiez wie im Krieg. Experten sagen, die jungen Männer fühlten sich ausgeschlossen. Sie griffen Rettungskräfte an, weil sie keinen Respekt vor dem Rechtsstaat hätten. Wird vielleicht Zeit, dass man ihnen den beibringt“, so Anhalt.

Und von den Krawallen ging es nahtlos über zu Christine Lambrecht. Wir erinnern uns, das war die Frau, die im Kabinett von Olaf Scholz den Posten der Bundesministerin der Verteidigung innehatte, bis sie ihn Mitte Januar 2023 zurückgab.

Spott für Christine Lambrecht

Der Grund unter anderem: Ein Video, dass sie in eben jener Silvesternacht aufnahm. „Noch ein Neujahrsgruß aus Berlin“, kommentierte Gert Anhalt das Video der SPD-Politikerin, die, während im Hintergrund die Silvesterraketen knallen, eine Ansprache ans Volk hält.

„Die Verteidigungsministerin ist dankbar. Viele interessante und tolle Menschen hat sie in diesem Kriegsjahr kennengelernt, verkündet sie zum Böllerknall. Noch peinlicher wird es nicht mehr, sie darf wegtreten“, so Anhalt. Harte, aber wahre Worte.