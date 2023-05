ZDF-Star plötzlich mit Johnny Depp zu sehen – sie spielt legendäre Rolle

Der Gerichtsprozess zum Eheleben von Johnny Depp und Amber Heard sorgte im Mai 2022 noch weltweit für Schlagzeilen. Mittlerweile hat sich der Medienrummel gelegt und während SIE abgetaucht ist (hier mehr dazu), steht ER wieder vor der Kamera. Und das gleich mal mit Unterstützung aus Deutschland.

Denn US-Schauspieler Johnny Depp hat in seinem neuen Film eine ZDF-Bekanntheit an seiner Seite. Und während Depp damit sein Comeback auf der Kinoleinwand feiert, dürfte es für die ZDF-Schauspielerin ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere sein.

ZDF-Schauspielerin tritt in Cannes auf

Die Rede ist von Schauspielerin Pauline Pollmann. Die stand gerade erst für die ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ in Hamburg vor der Kamera und wird im Herbst 2023 als Tochter einer Hauptkomissarin in der Serie zu sehen sein. Nach den Dreharbeiten folgt dann der große Auftritt in Cannes.

Pollmann wirkte an dem Historiendrama „Jeanne du Barry“ mit und schlüpfte dafür gleich mal in eine legendäre Rolle. In dem Film spielt sie die Rokoko-Königin Marie Antoinette. Das Werk ist noch nicht in den Kinos erschienen, da gibt es auch schon den ersten großen Erfolg zu verzeichnen. Denn „Jeanne du Barry“ soll am Dienstagabend (16. Mai) die Filmfestspiele von Cannes eröffnen.

Pauline Pollmann spielt Marie Antoinette

Hollywood-Star Johnny Depp spielt in dem Film übrigens die Rolle von König Ludwig XV. Es ist ein klarer Sprung vom ZDF-Set der auch in Maske und Kostüm deutlich zu sehen ist. Denn natürlich erwarten die Zuschauer hier jede Menge ausgestellte Kleider, opulente Hüte und weiß gepuderte Gesichter.

Übrigens: Pollmann dürfte auch aufmerksamen ARD-Zuschauern ein Begriff sein. Denn die Jungschauspielerin wirkte 2018 an dem ARD-Mehrteiler „Gladbeck“ zum Geiseldrama in Gladbeck mit. Über Johnny Depp sagte Pauline gegenüber der Deutschen Presse Agentur: „Ich fand ihn sehr sympathisch, sehr zuvorkommend.“ Schon beim ersten Kennenlernen zeigte er sich bodenständig und nicht als abgehobener Weltstar.