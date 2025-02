ZDF-Star wird deutlich: „Größer als Helene Fischer geht nicht“

Stephanie Stumph (40) ist ein Name, der vielen Krimi-Fans bestens bekannt sein dürfte. Schon seit Jahrzehnten zählt der ZDF-Star zu den bekannten Gesichtern in der Schauspielbranche. Doch ihre Talente beschränken sich keineswegs nur auf die Schauspielerei.

Neben Auftritten in Krimiserien glänzte sie auch in der Jury der NDR-Rateshow „Kaum zu glauben“ und wagte sich sogar in die Welt der Musikproduktionen als Songwriterin. Nun gibt sie in einem „t-online“-Interview spannende Einblicke in ihre berufliche Leidenschaft, dem Mitwirken an Kriminalfilmen und Serien, sowie in eine vergangene, überraschende Zusammenarbeit mit Helene Fischer.

ZDF-Star begleiten Krimis von Kindesbeinen an

Im jungen Alter von neun Jahren schnupperte Stephanie Stumph das erste Mal Luft am Krimi-Schauspielset. Wohl kaum hätte sie für möglich erachtet, dass sich dies ihr gesamtes Leben fortsetzen würde. Heute sind Krimis aus ihrem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. So bezeichnet Stephanie sie als „wichtigen Teil ihres Lebens“.

+++ „Bares für Rares“-Star kauft Rarität: Plötzlich rennen ihm die Kunden die Bude ein +++

Das seit Jahrzehnten anhaltende hohe Standing von Krimis ist für die ARD- und ZDF-Schauspielerin leicht zu erklären. So beschreibt sie: „Weil die Leute gerne miträtseln und mitfiebern.“ Doch wer hätte das gedacht: Privat schaue sie gar nicht viele Kriminalfilme und -Serien. Die Gründe? Es mangele ihr einfach aufgrund ihres stressigen Alltags schlichtweg an freier Zeit.

ZDF: Stephanie Stumph faszinierte Helene Fischers Fans

Eins steht fest: Stephanie Stumph punktet durch ihre Vielseitigkeit. Denn: Nicht nur die Schauspielerei gehört zu den Stärken der 40-Jährigen. Ihre kreative Ader beweist sie sowohl als Moderatorin, als auch als Autorin. Dabei komponierte sie sogar einst für Sängerin Helene Fischer einen Track. Plant sie künftig vielleicht auch als Drehbuchautorin tätig zu sein?

„Größer als Helene Fischer geht nicht, da reicht auch kein Drehbuch heran. Aber ja, das Bewusstsein, sich auch andere Standbeine zu schaffen, das hatte ich schon immer. Ich habe mich nie darauf verlassen, dass die Angebote reinpurzeln, das ist nämlich nicht der Fall. Deshalb bin ich froh, sowohl in der Moderation als auch in der Musik Möglichkeiten zu haben, mich auszuprobieren“, antwortet Stumph.

Schlussendlich ist es durchaus möglich, dass sich der ZDF-Star auch an ganz neue spannende Herausforderungen herantastet. Denn wer Stephanie Stumph kennt, weiß, dass sie immer offen für neue Perspektiven ist.